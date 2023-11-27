إرضاء الناس على الدوام ليس شيئًا صحيًا.. كيف تتخلص من آثاره السلبية؟

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إذا كنت تجد صعوبة في قول لا، وتعمل على إرضاء الناس فقد حان الوقت لمراجعة نفسك، بعدما حذرت معالجة نفسية من أن ذلك قد يضر بصحتك العاطفية والعقلية. اضافة اعلان

ووفقًا لـ دي جونسون، المعالجة النفسية بالجمعية البريطانية للإرشاد والعلاج النفسي، فإن أولئك الذين يعملون على إرضاء غيرهم هم أشخاص طيبون ويعطون الناس، "لذا ظاهريًا لا يمثل ذلك سمة سلوكية إشكالية".

لكن إرضاء الجميع طوال الوقت يأتي على حساب نفسك عادةً.





ما هي العلامات التي تدل على أنك شخص يرضي الناس؟



قول آسف



دور النشأة



ما الضرر على المدى الطويل؟



نصائح التغلب على الآثار السلبية



بغض النظر عن التجاوب باستمرار مع أفكار الآخرين وخططهم ورغباتهم بقول نعم، فإن جونسون تقول إن العديد ممن يعملون على إسعاد غيرهم "لايعبرون أبدًا عن احتياجاتهم أو أفكارهم" - سواء في العمل أو في المنزل أو مع الأصدقاء أو في العلاقات.مثل هؤلاء برأيها، "ليسوا حازمين بطبعهم، ويظهرون على أنهم مقبولون ودائمًا "سعداء بفعل ما يريده الآخرون"، وغالبًا ما يظهرون على أنهم شخصيات سهلة للغاية"."لكن ما يحدث أنهم يمنحون الأولوية لأي شخص آخر قبل أنفسهم، وبالتالي يقوضون أنفسهم تمامًا"، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عنها.لايتعلق الأمر فقط بالعمل على إرضاء الناس، بل حتى بإظهار الأسف لهم. لكن يجب الانتباه لهذا السلوك، لأن كلمة "آسف" كلمة سهلة الاستخدام لإرضاء الأشخاص، في حين نادرًا ما تستخدم كلمة "لا" في مفرداتهم.علاوة على ذلك، يعمل هؤلاء أيضًا على تبرير سلوك الآخرين عندما لاتكون هناك حاجة لذلك.وقد يكون عدم الحسم في اتخاذ القرارات علامة على أن هذا الشخص غير معتاد على الاستماع إلى رغباته واحتياجاته، لأنه تركز بشدة على الآخرين. ويكون ذلك على الأرجح استجابة تخطيطية غير واعية، تعلمها كآلية للتكيف من تجربة سابقة (غالبًا، ولكن ليس دائمًا، في مرحلة الطفولة).وتقول جونسون: "إن النشأة في منزل أو إقامة علاقات حيث الامتثال والقبول والحفاظ على السلام يجعل الحياة أسهل"، يمكن أن يؤدي إلى استمرار الشخص في هذه الأنماط في مرحلة البلوغ أو العلاقات الأخرى"وشرحت سبب ذلك: "عندما نتعلم سلوكًا يتعلق بالسلامة أو الحماية، فإننا نميل إلى الاستمرار في تكراره".علاوة على أن وجود أحد الوالدين المتسلطين، الذين تعتبر احتياجاتهم وآراؤهم أكثر أهمية من احتياجات الابن، قد يسبب معاناة له في وقت لاحق من الحياة أيضًا.وفي الحالات الأكثر تطرفًا، ربما لم يُظهر البعض الحب أو التقدير إلا عند الالتزام باحتياجات ورغبات الآخرين- لذلك "يشعرون أنه يتعين عليهم فقط الاستمرار في العطاء"، بحسب المعالجة النفسية.تقول جونسون: "نادرًا ما يشارك الأشخاص الذين يسعدون الناس قضاياهم ومخاوفهم - بالطبع لا، لأنه باعتبارك شخصًا يسعد الناس لا يتعلق الأمر بك أبدًا، فلن ترغب في إزعاج أي شخص وأنت خائف من الرفض والإبطال".لكنها حذرت من أن "قمع عواطفنا يؤدي إلى مشكلات عاطفية وجسدية، بما في ذلك القلق على المدى الطويل، والاكتئاب، والاستجابات غير المتناسبة القائمة على الخوف".وأوضحت أن إرضاء الآخرين قبل نفسك سوف يستمر في "ترسيخ الاعتقاد الداخلي بأنك لست جديرًا أو محبوبًا".وإذا لم تضع حدودًا أبدًا مع الآخرين، فقد يؤدي ذلك إلى شعورك بالعزلة وسوء الفهم. و"تمنح الناس الإذن بالدوس عليك، لكنك في داخلك تتألم وتشعر بالرفض والاستياء وعدم وجود صوت مسموع".وفي بعض الحالات، لتجنب "إثقال" الآخرين بمشاعرهم الداخلية، تقول جونسون إن البعض يحاول إيجاد طرق للتعامل تضرهم، مثل الإدمان.وفي سياق مقترحاتها، للتغلب على الآثار السلبية لذلك، تنصح جونسون بالآتي:توقف عن طلب الإذن بالأشياء التي لا يتعين عليك طلب الإذن بها.أدرك أن لديك القدرة على التصرف، ولا تحتاج إلى رأي الآخرين أو موافقتهم طوال الوقت.إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فاطلبها، "قد يكون هذا بمثابة صدمة لمن حولك".ابدأ في قول لا للأشياء التي تشعرك بعدم الارتياح، أو تسبب لك التوتر أو الإزعاج.تدرب على أن تكون أكثر حزمًا، "هذا لا يعني أن تكون عدوانيًا وقويًا"، بأن يكون لك رأي خاص بك بعيدًا عن التماهي مع رغبات الآخرين.