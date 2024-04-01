إذا لم يجد الصائم ما يُفطر عليه فماذا يفعل؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن ما يفعله الصائم إذا لم يجد ما يُفطر عليه.





إذا لم يجد الصائم ما يفطر عليه فماذا يفعل؟



ليس للصائم أن يفطر بهذه الطرق



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الصائم إذا لم يجد ما يفطر عليه لا ماء ولا تمر فإنه يفطر بقلبه.وأضاف أن الصائم في حالة لم يجد ما يفطر عليه، يكفيه أن يقطع نية الصوم وينوي بقلبه الفطر.وأشار إلى ما يتم تداوله من أن الصائم إذا لم يجد ما يفطر عليه، فيمص أصبعه أو يتبلع ريقه، هذا كله لا أصل له، وإنما يكفي النية.وبين أن الصائم في هذه الحالة أيضًا، من الأفضل أن يبادر بنية الفطر حتى وإن لم يكن هناك من طعام يأكله لحظة الأذان.