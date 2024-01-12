إخراج طقم أسنان من معدة مريض بعد 6 سنوات من ابتلاعه

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نجح أطباء الصحة في كوزباس، مؤخرًا، من استخراج طقم أسنان اصطناعية من معدة مريض، ابتلعه قبل ست سنوات.





استخراج طقم أسنان من معدة مريض اضافة اعلان



ابتلاع طقم أسنان اصطناعية



بقاء طقم أسنان في معدة مريض عدة سنوات بدون ألم



إزالة الجسم الغريب وخروج المريض



وأكد دميتري بيجلوف، وزير الصحة في كوزباس، أن أحد سكان مقاطعة كيميروفو، ابتلع قبل ست سنوات طقم أسنان اصطناعية، وظل في معدته طوال هذه الفترة حتى تمكن الأطباء أخيرًا من إخراجه.وأضاف: "ذهب أحد سكان كيميروفو إلى المستشفى وهو يعاني ألمًا حادًا في البطن، وفي صورة الأشعة السينية، وجد الأطباء طقم أسنان في معدته" وفقًا لـ "البيان".وتبين أن الرجل ابتلع قبل عدة سنوات، طقم أسنان اصطناعية ولأنه لم يشعر بأي ألم، لم يقم بزيارة الطبيب.وبقي الجسم الغريب في معدته دون أن يسبب أي إزعاج لفترة طويلة.لكن بعد زيارته للمستشفى، قام فريق جراحين بإزالة الطقم باستخدام طريقة طفيفة التوغل، وبعد ذلك تم إخراج المريض وهو موجود حاليًا في المنزل.وأوضح وزير الصحة الإقليمي، أن طقم الأسنان بقي ست سنوات في بطن المريض.