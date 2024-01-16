أيهما أفضل: قراءة القرآن بصمت أو مع رفع الصوت؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضلية قراءة القرآن بصمت أو مع رفع الصوت. اضافة اعلان





الأفضل رفع الصوت بالقرآن بهذا الشرط



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الأفضل هو قراءة القرآن مع رفع الصوت بشرط ألا تؤذي من حولك.





أفضل طريقة لقراءة القرآن



وأضاف أن رفع الصوت بقراءة القرآن سيكون ترتيلًا لكتاب الله، وهو المقصود من قول الله عز وجل: "ورتل القرآن ترتيلًا".وبين الخثلان، أنه كيف يرتل القرآن من يقرأ قراءة صامتة، وحتى يتم ترتيل القرآن كما أمر الله عز وجل، لابد من رفع الصوت، لكن بالقدر الذي لا يؤذي الآخرين.وأوصى برفع الصوت عند قراءة القرآن مع تحسينه بالتلاوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم"، مؤكدًا أن ذلك هو الأفضل والأكمل.