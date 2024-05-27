أيهما أفضل.. أن يحج عن والده بنفسه أم يوكّل من يحج عنه؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال من قبل شخص يسأل عن أفضيلة الحج عن والده بنفسه أم أنه يصح أن ينيب من يحج عنه.



الحج عن الوالد:

حكم الحج على حساب الغير:

وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا عبر مقطع صوتي تم نشره على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :"هل الأفضل أن أحج عن والدي أو أوكل من يحج عنه؟".وأوضح الشيخ الفوزان أنه لو قام به بنفسه أفضل وأولى لأن هذا من البر بالوالدين.وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الفوزان على سؤال بشأن من يقوم بالحج على حساب غيره مع قدرته المالية أن يؤدي الفريضة من ماله الخاص.وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا عبر تسجيل صوتي على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :"حكم من حج على حساب الغير مع القدرة على الحج من ماله".وأوضح الشيخ الفوزان أن ذلك جائز وصحيح، لكن إن تورع الشخص وفضّل أن يحج من مال غيره فهذا أولى وأفضل، لكن قبل أن يحج على حساب غيره فلا بأس.