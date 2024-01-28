أول شيء يجب أن تفعله عند دخولك الفندق

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كشف خبراء السفر عن أول شيء يجب أن يفعله أي شخص عند دخول غرفة الفندق، وهو أمر لا يفعله معظم الناس عادة بعد عناء السفر.

فعادة ما يحصلون على قسط من النوم فور الوصول، أو الجلوس في السرير لمشاهدة التلفزيون، لكن الخبراء ينصحون بإجراء عملية بحثة سريعة عن بق الفراش، وهي عملية سريعة وسهلة تجنبك المتاعب لاحقًا.





بق الفراش



تمشيط غرفة الفندق بحثًا عن بق الفراش



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قالت كارولين بولونيا، كبيرة المحررين في موقع "هاف بوست": "لدي صديقان حميمان أصيبا ببق الفراش في (فنادق) نيويورك من قبل"، موضحة أنه "لا يهم مدى روعة الفندق، فهم (بق الفراش) لا ينجذبون إلى الأوساخ".ويتوق بق الفراش إلى "الدفء والدم وثاني أكسيد الكربون"، وفقًا لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، ويستمتع بالتغذية على دماء البشر أثناء النوم.وتنصح بولونيا بتمشيط غرفة الفندق التي قد يكون بق الفراش كامنًا فيها، لمدة ثلاثين ثانية يتم خلالها البحث في الملاءات، وطبقات المرتبة، وأي شيء منجد، والكراسي.كما توصي بتجنب وضع الحقائب على أرضية الغرفة المفروشة بالسجاد لتفادي انتقال بق الفراش إليها، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وفي حال العثور على بق الفراش، تدعو بولونيا إلى إبلاغ إدارة الفندق للتعامل مع الأمر.وحذرت قائلة: "إذا قررت أنك لا تريد مغادرة الفندق ولكنك تريد تبديل الغرف، فلا تنتقل إلى غرفة مجاورة لأنه من المحتمل أن تواجه نفس المشكلة".