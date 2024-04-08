أول تصريح للرائي متعب البرقش بخصوص رؤية هلال شهر شوال (فيديو)

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قال الرائي متعب البرقش من مرصد تمير، إن الأجواء اليوم الاثنين، قد تؤثر على ترائي هلال شهر شوال 1445هـ.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "نحن في مرصد الأهلة في مدينة تمير على أهبة الاستعداد لترائي هلال شهر 1445هـ. الأجواء اليوم من العوامل المؤثرة على الترائي، حيث إن الأجواء غائمة نسبيًا وشبه ممطرة".

وأوضح أن عملية رصد هلال شهر شوال ستبدأ في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساءً.





دعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شوال



pic.twitter.com/ABU7JFapY0 فيديو | الرائي متعب البرقش من مرصد تمير: الأجواء مؤثرة وغائمة نسبيا وشبه ممطرة لترائي هلال شهر شوال #الإخبارية April 8, 2024

وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس الأحد عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.