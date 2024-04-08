الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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أول تصريح للرائي متعب البرغش بخصوص رؤية هلال شهر شوال (فيديو)

البرغش
الرائي متعب البرقش
أ أ
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قال الرائي متعب البرغش من مرصد تمير، إن الأجواء اليوم الاثنين، قد تؤثر على ترائي هلال شهر شوال 1445هـ.
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "نحن في مرصد الأهلة في مدينة تمير على أهبة الاستعداد لترائي هلال شهر 1445هـ. الأجواء اليوم من العوامل المؤثرة على الترائي، حيث إن الأجواء غائمة نسبيًا وشبه ممطرة". اضافة اعلان
وأوضح أن عملية رصد هلال شهر شوال ستبدأ في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساءً. 

دعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شوال

وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس الأحد عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.
 وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.


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