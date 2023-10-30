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أول تاكسي طائر في العالم يحصل على ضوء أخضر رسميًا

تاكسي طائر 1
التاكسي الطائر
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أصبحت شركة "إي هانج" ومقرها الصين، أول شركة في العالم تحصل على شهادة صلاحية الطيران لسيارات الأجرة الجوية ذاتية القيادة بالكامل لحمل الركاب.اضافة اعلان

ما هي سيارات الأجرة الجوية الكهربائية؟

سيارات الأجرة الجوية (EH216-S) هي طائرات إقلاع وهبوط عمودية كهربائية يمكنها حمل ما يصل إلى راكبين أو نحو 300 كلج من البضائع. يتم تشغيلها بواسطة 16 دوارًا كهربائيًا ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 80 ميلاً في الساعة ومسافات تصل إلى 18 ميلاً.
ويتم التحكم في سيارات الأجرة الجوية من خلال مركز قيادة وتحكم مركزي يراقب حالة الرحلة والمسارات والظروف الجوية.
ويمكن للركاب ببساطة اختيار وجهتهم على شاشة تعمل باللمس داخل المقصورة والاستمتاع بالرحلة دون القلق بشأن قيادة الطائرة. 
ولا تتطلب سيارات الأجرة الجوية بنية تحتية تقليدية مثل المطارات أو مدارج الطائرات. ويمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا من أي سطح مستو، مثل السطح أو ساحة انتظار السيارات أو الحديقة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست". 
وتستخدم سيارات الأجرة الجوية الطاقة الكهربائية لتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن الانبعاثات. يمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين ولها مستويات ضوضاء منخفضة. 
وتتمتع سيارات الأجرة الجوية (EH216-S) بتكرارات متعددة في أنظمتها، مثل البطاريات الاحتياطية والدوارات ووصلات الاتصال. 
كما أن لديها أنظمة هبوط اضطراري ومظلات في حالة حدوث أي خلل. 

كيف حصلت سيارات الأجرة الجوية الكهربائية على الموافقة للطيران؟ 

منذ عام 2014، تم إجراء أكثر من 40 ألف رحلة تجريبية في مواقع مختلفة حول العالم.

في يناير 2021، تقدمت الشركة المصنعة "إي هانج" بطلب للحصول على شهادة النوع من إدارة الطيران المدني الصينية، وهو الاعتراف الرسمي بصلاحية الطائرة للطيران. 
وتم تقييم أشياء مثل القوة الهيكلية ومحاكاة البرامج وأداء الطيران والتوافق الكهرومغناطيسي. واستغرقت العملية أكثر من 1000 يوم وتضمنت اختبارات معملية وأرضية وطيران واسعة النطاق. 
وفي 15 أكتوبر 2023، أعلنت شركة "إي هانج" أنها حصلت على شهادة من إدارة الطيران المدني الصينية، مما يجعلها أول شركة في العالم تحصل على مثل هذه الشهادة لطائرات (eVTOL) التي تنقل الركاب. 
ويمنح التصريح الشركة بدء العمليات التجارية لسيارات الأجرة الجوية الخاصة بها في الصين. 
وقال هوازهي هو، الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "من خلال اعتماد الشهادة كنقطة انطلاق لنا، سنطلق العمليات التجارية لسيارات الأجرة الجوية EH216-S، مع إعطاء الأولوية للسلامة قبل كل شيء." 

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