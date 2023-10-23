الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهمها الصدق.. 9 عوامل تجعلك تكتسب قوة الشخصية أمام الناس

كيف_تصبح_قوي_الشخصية
قوة الشخصية
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يُعاني الكثيرون من فقدان الشخصية القوية، حيث يتوارى ويفضل الانزواء بعيدًا عن الناس عند طلب إبداء رأي أو إلقاء كلمة أو حل مشكلة ما.اضافة اعلان
وحسب خبراء التنمية البشرة فإن قوة الشخصية أمر فطري يمكن أن يتكون بسبب عوامل وراثية أو نمط تربية معين، ولكنها يمكن أيضًا أن تكون مكتسبة من خلال تجربة الإنسان في الحياة.
كيف يكون لديك شخصية قوية أمام الناس.

عوامل تجعلك تكتسب قوة الشخصية أمام الناس 

ونشرت مجلة "المواد البشرية"، على حسابها في منصة إكس، أن هناك بعض الإرشادات والأساليب التي يمكن اتباعها لبناء الشخصية ومواجهة الحياة ومشكلاتها الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

كيف تكتسب قوة الشخصية أمام الناس؟


1 - الصدق

ويعني عدم التهرب من المواقف، أو مداراة الأفعال، والاعتراف بالخطأ، والمبادرة بالاعتذار في حال إثبات الخطأ، وعدم التهرب أبداً من قول الحقيقة.

2 - الثقة بالنفس

لأن الشخص الواثق من نفسه هو شخص ثابت على مبادئه عكس الشخصيّة المهزوزة، التي تُشعر الناس بأنها شخصية لا يمكن الاعتماد عليها.

3 - التخلص من الخوف

هذه أهم خطوة للتخلص من ضعف الشخصية، لأن الشخصية التي ترفض الخوف شخصية تشعر من حولها بالثقة والأمان.

4 – المغامرة

وهي نقطة تُعطي انطباعًا للآخرين أن الشخص يستطيع فعل أي شيء، ويمكن الاعتماد عليه في القيادة وتوجيه الآخرين.

5 - الابتسامة

لأن الشخص المقطب الحاجبين شخص غير مريح أبداً في التعامل، كما أن التصرف بطريقة معاكسة يدل على ضعف الشخصية.

6 - التفكير العميق

قالوا قديمًا: "زن كلامك قبل أن تنطق به"، وهذا من أسباب قوة وتفرد واختلاف الشخص عن غيره.

7 - حب الخير للآخرين

باحترام الكبير والعطف على الصغير والمبادرة في تقديم يد العون لهم، وإيثارهم، والصدق في التعامل معهم، والتحلي بالأخلاق الحسنة، والأفعال الحميدة، يجلب الشخص لنفسه محبة القلوب.

8 - المبادرة في حل المشكلات

ويمكن ذلك بامتلاك المرونة في حلها، وعدم التشبث في الرأي، والتحلي بالموضوعية في كل شيء.

9 – تعلم اللغات

معرفة أكبر كم من المفردات والمصطلحات، والثقافة الواسعة، والاطلاع العميق، وتحصيل الثقافة الواسعة تجعل من الشخص محاورًا فذًا، ذا رأيٍ مقبول عند الآخرين.

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