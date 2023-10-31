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أنجز الكثير في زمن قصير.. إليك أهم 6 خطوات لتنظيم وقتك

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تنظيم الوقت
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"الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، وانطلاقًا من هذه القاعدة يظل الزمن معادلة صعبة في حياة كل إنسان.

أهمية تنظيم الوقتاضافة اعلان

وكشف خبير التنمية البشرية، بندر المسند، أن أهمية تنظيم الوقت تكمن في تميز الإنسان الناجح على غيره؛ لأن الأهداف العظيمة لا تتحقق دون إرادة وتنظيم مدروسين.

أهم 6 خطوات لتنظيم الوقت

وحتى يتمكن كل شخص من تحقيق حلمه وإنجاز ما يتمنى، لابد من معرفة قيمة الوقت، وضرورة وضع خطط زمنية في جميع مراحل حياته، وكي يصل كل منا إلى غايته كان لابد من تنظم الوقت من خلال بعض الخطوات:
1 – حدد أهدافًا لكل دور ومرحلة.
2 – فكر في أهدافك وانظر في رسالتك لهذه الحياة.
3 – انظر إلى أدوارك في هذه الحياة، فكل دور بحاجة لمجموعة من الأعمال.
4 – نظم جدولًا أسبوعيًا، وضع أهدافك الضرورية فيه أولًا.
5 – نفذ وحاول أن تلتزم بما وضعت من أهداف في أسبوعك.
6 – قيم نفسك بنهاية الأسبوع وانظر إلى جوانب التقصير وتداركهما.



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