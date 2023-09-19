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أمير القصيم يكرّم الفائزين بجائزتي الملك عبدالعزيز الدولية ومحمد السادس لحفظ القرآن الكريم

أمير القصيم
أمير القصيم
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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الفائز أيوب بن عبدالعزيـز الوهيبي من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البكيرية.اضافة اعلان

المركز الأول

وذلك لتحقيقه المركز الأول في الفرع الأول من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم ، والفائز عمر البريدي بمناسبة حصوله على جائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم في المملكة المغربية.
جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لسمو أمير القصيم بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين والأعيان والأهالي بالمنطقة .
وهنأ سموه الفائزان بالمسابقة، مؤكداً أن هذه الإنجازات محل فخر للوطن، مباركاً لكل من أسهم في الدعم والمساندة لتحقيق هذا الإنجاز ، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية واهتمام لدعم حفظة كتاب الله.


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