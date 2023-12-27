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أمطار المدينة.. البرق يضيء سماء المسجد النبوي (فيديو)

البرق -- المدينة
البرق - المدينة - صورة أرشيفية
أ أ
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نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو يظهر البرق يضيء سماء المسجد النبوي، بالتزامن مع هطول الأمطار بالمدينة المنورة.

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أمطار غزيرة على المدينة المنورة

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من "هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية".
وحدد المركز المناطق المتأثرة التي تشمل "المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس"، موضحًا أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.

وسم أمطار المدينة

وبرز وسم " #أمطار_المدينة " من بين قائمة أكثر 5 مواضيع يتفاعل عليها رواد منصة "إكس" في المملكة صباح اليوم الأربعاء.
وكتبت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها في منصة "إكس": "شهدت المدينة المنورة، اليوم، تواصلَ هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم.. جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد".

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