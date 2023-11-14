أمريكي يدخل موسوعة جينيس بأكبر عدد من أقلام الرصاص في العالم

أ أ



دخل أمريكي، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بامتلاكه لأكبر عدد من الأقلام الرصاص في العالم.

ويمتلك آرون بارثولمي من من كولفاكس بولاية أيوا 69 ألفًا و255 قلم رصاص. اضافة اعلان

وأقام بارثولمي، حدثًا عامًا لعد الأقلام التي جمعها خلال فصل الصيف بمساعدة الجمعية الأمريكية لهواة جمع الأقلام، وقدم النتيجة الإجمالية إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية مع أدلة وافرة.





أكبر مجموعة أقلام رصاص في العالم



أقلام تذكارية



وتلقى بارثولمي إشعارًا من موسوعة الأرقام القياسية السجلات يفيد بأنه يمتلك رسميًا أكبر مجموعة أقلام رصاص في العالم.وقال بارثولمي لقناة (KCCI-TV ): "من ناحية الأرقام، كنت أعلم أنني أستطيع تحطيم الرقم القياسي"، معتبرًا أن العد هو التحدي الحقيقي.وأضاف: "لقد تم بذل الكثير من العمل لجمع هذا الحدث وإجراء الإحصاء بالكامل. لذا فهو أمر مثير حقًا".وتتضمن أقلام الرصاص التي يملكها بارثولمي، أقلامًا تذكارية يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، وأقلام رصاص إعلانية، وأقلام رصاص مصممة للاتصال بالهواتف الدوارة، وأقلام رصاص رياضية تحمل جداول الفريق.وأضاف بارثولمي لصحيفة "واشنطن بوست" في يوليو: "لقد استمتعت دائمًا بالقصص التي يمكن لأقلام الرصاص أن تحكيها. ما أقوم بجمعه ليس أقلام الرصاص العادية رقم 2".