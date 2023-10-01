الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا الـ 133.. تعرف على الدول الـ 10 الأكثر أمانًا في العالم

النمسا
النمسا جاءت في المركز الـ 5
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر مؤشر السلام العالمي لعام 2023 الترتيب السنوي للدول الأكثر أمانًا في العالم.
ويأخذ التصنيف، الذي أعده معهد الاقتصاد والسلام، في الاعتبار إحصاءات مثل جرائم القتل ونزلاء السجون والإرهاب والقوة العسكرية والصراعات الدولية.اضافة اعلان
وبدا لافتًا أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة 133 في القائمة الجديدة لأكثر البلدان أمانًا في العالم، حتى إن دول أمريكا الوسطى التي مزقتها أعمال العنف مثل السلفادور وهندوراس عدها المؤشر أكثر "سلمية" منها، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".
وتحتل المملكة المتحدة التي تعاني من جرائم الطعن بالسكاكين المركز 37، بينما تحتل أستراليا المركز 22. 
في المقابل، جاءت في قائمة الدول الأفل أمانًا كل من أفغانستان، واليمن، وسوريا، وروسيا، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، والصومال، جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.

قائمة الدول العشر الأكثر أمانًا في العالم

وفيما يلي قائمة الدول العشر الأكثر أمانًا في العالم:
1- أيسلندا
2- الدنمارك
3- أيرلندا
4- نيوزيلندا
5- النمسا
6- سنغافورة
7- البرتغال
8- سلوفينيا
9- اليابان
10- سويسرا

فنلندا أسعد دولة في العالم

فيما اعتبر المؤشر فنلندا، أفضل وأسعد وأمان الأماكن التي يمكن رؤيتها هذا العام.
ومع انخفاض معدلات الجريمة والعنف، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات وانخفاض مخاطر الكوارث الطبيعية، جاءت الدولة الإسكندنافية الأقرب إلى روسيا في صدارة قائمة أفضل الأماكن التي يجب مشاهدتها.
وتم تصنيف فنلندا على أنها الدولة الأكثر سعادة للسنة السادسة على التوالي  في تقرير السعادة العالمي السنوي المنفصل.
ويضع التقرير في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية، والكرم، والفساد.

اقرأ أيضا

العالم الهولندي
2:38 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

عالم هولندي يحذر من وقوع زلازل في أول 3 أيام من أكتوبر الحالي

حفرة بعمق 60 متراً تثير الرعب في المغرب
1:11 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

في أعقاب الزلزال.. حفرة غامضة تثير الهلع في المغرب (فيديو)

الأجسام المجهولة
10:50 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

بعد تكتم دام عقودًا.. هل يكشف قريبًا عن لغز الأجسام الطائرة؟

فنجان القهوة
9:37 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على أبرز فوائد وأضرار المشروب الأشهر في العالم

اقرأ أيضا

أقصى عقوبة.. سجن طبيب 5 سنوات في تهمة مخلة بالشرف

ما حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي؟ "الخثلان" يُجيب

يثير القلق.. سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لسبب غريب

أفضل استثمار في الأبناء.. روشتة مهمة لاتفوت أي أب

إقبال كبير على مهرجان الرمان بالباحة.. تعرف على فوائده

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

محكمة
3:46 م السبت، 30 سبتمبر 2023

براءة امرأة من جريمة هزت الرأي العام في مصر

Capto_Capture 2023-09-30_03-06-24_PM
3:25 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شاهد .. متاجر أبل في قبضة اللصوص والسيول

فيضانات
11:36 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

من المحيط إلى الخليج.. دراسة دولية تحذر من حدوث فيضانات عارمة بمدن عربية

زلازل
5:54 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

المناطق الـ 4 الأكثر عرضة للزلازل.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. انخفاض أسعار العقارات وغياب الطلاب و بيانات حساب المواطن

01f01d3e-0995-4ad7-bb57-723482f98ce1
4:37 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

إحراق نُسخة من المصحف في السويد.. بيان عربي عاجل

اهغغغ88غ
3:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

أخبار السعودية
2:23 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع معاشات التأمينات وتأخر وثيقة التأمين على المركبات

حساب المواطن
1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

النيابة 1
1:27 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

عاجل.. إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال