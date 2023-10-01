أمريكا الـ 133.. تعرف على الدول الـ 10 الأكثر أمانًا في العالم

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أصدر مؤشر السلام العالمي لعام 2023 الترتيب السنوي للدول الأكثر أمانًا في العالم.

ويأخذ التصنيف، الذي أعده معهد الاقتصاد والسلام، في الاعتبار إحصاءات مثل جرائم القتل ونزلاء السجون والإرهاب والقوة العسكرية والصراعات الدولية. اضافة اعلان

وبدا لافتًا أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة 133 في القائمة الجديدة لأكثر البلدان أمانًا في العالم، حتى إن دول أمريكا الوسطى التي مزقتها أعمال العنف مثل السلفادور وهندوراس عدها المؤشر أكثر "سلمية" منها، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".

وتحتل المملكة المتحدة التي تعاني من جرائم الطعن بالسكاكين المركز 37، بينما تحتل أستراليا المركز 22.

في المقابل، جاءت في قائمة الدول الأفل أمانًا كل من أفغانستان، واليمن، وسوريا، وروسيا، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، والصومال، جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.





قائمة الدول العشر الأكثر أمانًا في العالم



فنلندا أسعد دولة في العالم



وفيما يلي قائمة الدول العشر الأكثر أمانًا في العالم:1- أيسلندا2- الدنمارك3- أيرلندا4- نيوزيلندا5- النمسا6- سنغافورة7- البرتغال8- سلوفينيا9- اليابان10- سويسرافيما اعتبر المؤشر فنلندا، أفضل وأسعد وأمان الأماكن التي يمكن رؤيتها هذا العام.ومع انخفاض معدلات الجريمة والعنف، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات وانخفاض مخاطر الكوارث الطبيعية، جاءت الدولة الإسكندنافية الأقرب إلى روسيا في صدارة قائمة أفضل الأماكن التي يجب مشاهدتها.وتم تصنيف فنلندا على أنها الدولة الأكثر سعادة للسنة السادسة على التوالي في تقرير السعادة العالمي السنوي المنفصل.ويضع التقرير في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية، والكرم، والفساد.