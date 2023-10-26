أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب

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وثق مقطع فيديو تناقله نشطاء فلسطينيون مشاهد مؤثرة في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف من قبل دولة الاحتلال منذ 19 يوما.



غزة بدون سرقة:



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، قيام رجال الدفاع المدني بالاحتفاظ بالعملات الورقية التي يجدونها تحت الأنقاض، وهم حريصون على أدائها إلى أصحابها.



وبحسب ما ذكره ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، فإنه لم تسجل حالة سرقة واحدة في القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري.



مشهد مؤثر في قطاع غزة.





كما وثق مقطع فيديو آخر، مشهدا مؤثرا يخلع القلوب، لطفل فلسطيني أصيب في قصف عدواني من قبل دولة الاحتلال على موقع مكتظ بالأطفال.





ويظهر مقطع الفيديو المؤلم طفل مستلقي على ما يشبه سريرا، وطبيب يقوم بخياطة جرحه أثناء الظلام، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة القصف.



العجيب أن الطفل أثبت صموده وجعل يصبّر نفسه بتلاوة آيات من القرآن الحكيم بدلا من استعمال البنج بسبب عدم وجوده بالمشافي في غزة.



وبالفعل استمر الطفل في تلاوة الآيات وتلا بعضا من سورة الإسراء، ما يدل على سعة حفظه لكتاب الله رغم حداثة سنه.



الاحتلال يدمر المآذن:



أيضا وثقت أيضا إحدى الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة مؤثرة لمؤذن فلسطيني.





وبحسب ما تظهره الصورة يظهر المؤذن الفلسطيني وهو يرفع الأذن لأداء الفريضة فوق أنقاض مسجد دمرته قوات الاحتلال في قصفها الأخير على المدنيين في غزة.

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