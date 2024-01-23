أمان من العذاب.. نفحات الاستغفار تتصدر "إكس" في المملكة

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قال أستاذ الشريعة بجامعة الإمام، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إذا كثر الاستغفار في الأمة، وصدر عن قلوب بربها مطمئنة، دفع الله عنها ضروبًا من النقم، وصرف عنها صنوفًا من البلايا والمحن. اضافة اعلان

قال تعالى "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".





الاستغفار يدفع النقم ويصرف البلايا والمحن



الاستغفار ينزل الرحمات ويجلب البركة والنماء



هاشتاق "لله نفحات ينالها المستغفر"



لله نفحات رحمة تُجلي الحزن عن القلب والروح



لا إله إلا الله.. أستغفره واتوب إليه



اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم



نعمة رطوبة اللسان بالاستغفار



ويضيف، جاء عن أحد السلف: "أن الله تعالى أنزل أمانين، فرُفع أحدهما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم "وَأَنتَ فِيهِمْ" وبقي الأمان الآخر"، "ومَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".ويؤكد أن الاستغفار أمان من حلول العقوبات والعذاب على الناس بل وعلى الفرد، فإن من يكثر من الاستغفار يكون هذا أمانًا له من حلول العقوبات به.وبالاستغفار تتنزل الرحمات "لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، والاستغفار جالب للخصب والبركة وكثرة النسل والنماء.ويشير الخثلان إلى قول نوح عليه السلام: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا".وعن الاستغفار أيضًا.. تصدر هاشتاق "لله نفحات ينالها المستغفر" منصة "إكس" في المملكة، حيث نال الكثير من التعليقات والمشاركات التي تتحدث عن فضل الاستغفاركتب أحد المغردين يدعو للاستغفار يقول: في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عِبادي إنكم تُخطِئون باللّيلِ والنهارِ ، وأنا أغفِرُ الذنوب جميعًا ، فاستغفروني أغفر لكُم "من قال: أستغفرُ اللهَ الذي لا إلهَ إلّا هو الحي القيوم وأتوبُ إليه غُفِرَ له وإنْ كان فرَّ من الزحف، رواه الترمذي.وغرد يقول: بعيدًا عن طمعي بالجنة وخوفي من النار أريد حقًا رؤية الله، أريد أن أري من ذا الذي لطالما آنس وحشتي وفك كربتي وأمَّن روعاتي ودبّر حياتي.من ذا الذي أوانا حينما جفونا؟ من ذا الذي شفانا وأطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة؟ اللهم لا تحرمنا لذة النظر لوجهكمشاركة أخرى عن الاستغفار كتب صاحبها يقول: رطوبة اللِّسان بالاستغفار نعمةٌ عظيمةٌ، سعِد مَن رُزِقها، وفاز بالأُجور الجليلة، فلا تحرموا منها أنفسكم، واجتهدوا في التَّلذذ بها.