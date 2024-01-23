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أمان من العذاب.. نفحات الاستغفار تتصدر "إكس" في المملكة

ارستغفار
روائع الاستغفار
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قال أستاذ الشريعة بجامعة الإمام، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إذا كثر الاستغفار في الأمة، وصدر عن قلوب بربها مطمئنة، دفع الله عنها ضروبًا من النقم، وصرف عنها صنوفًا من البلايا والمحن.اضافة اعلان
قال تعالى "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".

الاستغفار يدفع النقم ويصرف البلايا والمحن

ويضيف، جاء عن أحد السلف: "أن الله تعالى أنزل أمانين، فرُفع أحدهما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم "وَأَنتَ فِيهِمْ" وبقي الأمان الآخر"، "ومَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".
ويؤكد أن الاستغفار أمان من حلول العقوبات والعذاب على الناس بل وعلى الفرد، فإن من يكثر من الاستغفار يكون هذا أمانًا له من حلول العقوبات به.

الاستغفار ينزل الرحمات ويجلب البركة والنماء

وبالاستغفار تتنزل الرحمات "لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، والاستغفار جالب للخصب والبركة وكثرة النسل والنماء.
ويشير الخثلان إلى قول نوح عليه السلام: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا".

هاشتاق "لله نفحات ينالها المستغفر"

وعن الاستغفار أيضًا.. تصدر هاشتاق "لله نفحات ينالها المستغفر" منصة "إكس" في المملكة، حيث نال الكثير من التعليقات والمشاركات التي تتحدث عن فضل الاستغفار

لله نفحات رحمة تُجلي الحزن عن القلب والروح

كتب أحد المغردين يدعو للاستغفار يقول: في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عِبادي إنكم تُخطِئون باللّيلِ والنهارِ ، وأنا أغفِرُ الذنوب جميعًا ، فاستغفروني أغفر لكُم "

لا إله إلا الله.. أستغفره واتوب إليه

من قال: أستغفرُ اللهَ الذي لا إلهَ إلّا هو الحي القيوم وأتوبُ إليه غُفِرَ له وإنْ كان فرَّ من الزحف، رواه الترمذي.

اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم

وغرد يقول: بعيدًا عن طمعي بالجنة وخوفي من النار أريد حقًا رؤية الله، أريد أن أري من ذا الذي لطالما آنس وحشتي وفك كربتي وأمَّن روعاتي ودبّر حياتي.
 من ذا الذي أوانا حينما جفونا؟ من ذا الذي شفانا وأطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة؟ اللهم لا تحرمنا لذة النظر لوجهك

نعمة رطوبة اللسان بالاستغفار

مشاركة أخرى عن الاستغفار كتب صاحبها يقول: رطوبة اللِّسان بالاستغفار نعمةٌ عظيمةٌ، سعِد مَن رُزِقها، وفاز بالأُجور الجليلة، فلا تحرموا منها أنفسكم، واجتهدوا في التَّلذذ بها.

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