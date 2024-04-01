أكلات رمضانية.. أسهل طريقة لعمل وتحضير مثلوثة الدجاج

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يعتبر الدجاج المدفون والمندي أشهى طعم لكم مع أفضل المقبلات والإيدامات، ومنه تأتي مثلوثة الدجاج التي تزين موائد المملكة في رمضان.







أسهل طريقة لعمل وتحضير مثلوثة الدجاج



وفي المملكة يفضل الكثير تناول لحم الدجاج بأكثر من طريقة، حيث يعتبر طبق المثلوثة بالدجاج من الأكلات الشهيرة والتي تعتمد على القمح المجروش والحليب وصدور الدجاج.





المقادير:



طريقة تحضير مثلوثة الدجاج



- كوبان من الماء- كوب من الحليب- فصان ثوم مفروم- ملعقة كبيرة من الزبدة- كوبان من مرق الدجاج- ملعقة صغيرة من الملح.- كوب من صلصة الطماطم- ملعقة صغيرة من الكمون- حبتان من البصل المفروم- ربع ملعقة من عصير الليمون- نصف كيلو من القمح المجروش- كوبان من الأرز المصري الأبي- عدد 2 من صدور الدجاج المقطع بعد سلقه- كوبان من أنواع الخضار المشكل مثل البازلاء والفاصوليا الخضراء والجزر.1 - طهي الأرز في قدر آخر.2 - ترك المكونات على النار حتى ينضج الخضار بشكل كامل.3 - سلق القمح المجروش في الماء وبعدها يتم تصفيته بشكل جيد.4 - إضافة المرق إلى القمح وتركه على النار حتى يصل إلى النضج الكامل.5 - إضافة نصف البصل المفروم إلى القدر على النار مع الزبدة والتقليب بشكل جيد.6 - وضع الملح والحليب والكمون على الخليط والتقليب الجيد ومن ثم تركه على النار.7 - وضع القليل من الزيت على النار ويتم تسخينه بشكل جيد، وبعدها يتم إضافة كمية البصل الباقية والبهارات وعصير الليمون والخضار وعصير الطماطم مع الماء إلى القدر.8 - صب القمح المجروش الناضج في أطباق التقديم وفوقه الخضار المسلوق وبعدها الأرز مع قطع الدجاج المقطع أو السليم حسب الرغبة.