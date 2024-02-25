أكثر 10 لغات انتشارًا على الإنترنت.. هل العربية منها؟

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تستحوذ اللغة الإنكليزية على أكثر من نصف عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والتي يتحدث بها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم.

ووفق تقرير نشره موقع "ستاتيستا" الإحصائي اعتمادًا على بيانات من "دبليو 3 تيكس" و"إثنولوجي" رغم أن المتحدثين باللغة الصينية الماندرين يقاربون 1.2 مليار نسمة حول العالم إلا أن إسهامهم عبر الإنترنت لا يتجاوز الـ 1.3 في المئة





أكثر 10 لغات انتشارًا على الإنترنت



نسبة انتشار اللغة العربية على الإنترنت



1 – اللغة الإنجليزية، تحوز على أكثر من 50% من عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، ويتحدث بها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم.2 - ويأتي في المرتبة الثانية في أكثر اللغات انتشارًا على الإنترنت: الإسبانية، وبنسبة 5.6 في المئة، والتي يتحدث فيها نحو 560 مليون شخصًا حول العالم.3 - تليها اللغة الألمانية بنسبة محتوى يصل إلى 5 في المئة.4 - اليابانية بنسبة 4.5 في المئة.5 - الروسية بـ4.4 في المئة.6 - الفرنسية 4.3 في المئة.7 - البرتغالية 3.3 في المئة.8 - الإيطالية بـ2.4 في المئة.9 - التركية 2 في المئة.10 - الهولندية والفلمنكية (الفلمنكية الهولندية أو البلجيكية الهولندية أو الهولندية الجنوبية) بنحو 1.9 في المئة.أما اللغة العربية التي بلغت المرتبة السادسة ضمن اللغات المستخدمة على أرض الواقع في عام 2023، ويتحدث بها نحو 274 مليون نسمة، فنسبة المحتوى الذي يستخدمها على الإنترنت لا يتجاوز 0.06 في المئة.وتظهر البيانات تباينًا كبيرًا بين متحدثي اللغة الهندية الذين يتجاوز عددهم 610 ملايين شخص حول العالم، بينما المحتوى على الإنترنت بهذه اللغة أقل من 0.01 في المئة.وتكشف البيانات أن اللغات المستخدمة على نطاق واسع مثل الصينية والهندية والعربية يعتبر المحتوى الموجود فيها على الإنترنت متواضعًا، في حين أن لغات أخرى مثل الإنجليزية والألمانية والروسية لها بصمة كبرى في الانتشار عبر الإنترنت.ورغم الانتشار الكبير للغة الإنجليزية إلا أنها تمثل أقل من 20 في المئة من سكان العالم، مما يعني أن حوالي 4 من بين كل 5 أشخاص حول العالم غير قادرين على فهم نصف مواقع الإنترنت على الأقل من دون اللجوء لوسيلة لترجمة محتواه، بحسب "ستاتيستا".