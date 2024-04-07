الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

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أكثر من 3 آلاف متطوّع للعناية بالمصلين بالمسجد النبوي في ليلة ختم القرآن

المسجد النبوي في 27 رمضان 0
المسجد النبوي
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 تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية، اليوم الأحد، لتهيئة بيئة صحية وآمنة لمئات الآلاف من المصلين والمعتكفين في المسجد النبوي، ليشهدوا صلاتي العشاء والتراويح، وختم القرآن الكريم، ودعاء القنوت ليلة الـ 29 من رمضان.اضافة اعلان

الأعمال التطوعية بالمسجد النبوي

 وتمثّل الأعمال التطوعية جانبًا مهمًا في نجاح تنظيم حشود المصلين وانسيابية وصولهم إلى ساحات المسجد النبوي عبر مختلف الطرق والمنافذ.
ويجنّد أكثر من 3300 متطوع ومتطوعة اليوم، جهودهم الخيرية للمشاركة في:
- تقديم خدمات توجيه الزائرين بلغاتهم المختلفة.
- إرشاد التائهين، وخدمات السقيا.
- توزيع وجبات الإفطار.
- تنظيم جلوس الصائمين إلى السفر في جميع المواقع.
- مشاركة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة في تنظيم تدفق المصلين عبر الممرات المخصصة ووصولهم بانسيابية عبر الأبواب والممرات
- توجيههم إلى السطح والساحات عند امتلاء المساحات المخصصة للصلاة داخل المسجد، ضمن الخطة التشغيلية لتهيئة كل ما يحتاجه قاصدو المسجد النبوي من خدمات.
يأتي ذلك بإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبالتنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

28 جهة حكومية وخيرية 

 وينتسب المتطوعون إلى 28 جهة حكومية وخيرية تشارك في تقديم الخدمات للمصلين في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي من خلال 49 عملاً تطوعيًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، تغطي جهودهم كافة محاور الخدمة، لينعم المصلون والزائرون بالراحة والسكينة وأداء الصلوات في بيئة صحية وآمنة.

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