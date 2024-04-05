أكبر معمر في العالم: هذه نصيحتي للحفاظ على الصحة (فيديو)

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حصل مسن يبلغ من العمر 111 عامًا ويقيم في دار للمسنين في بريطانيا على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم، بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





جون ألفريد تينيسوود



ماذا قال عن طول عمره؟



وقالت الموسوعة، إن جون ألفريد تينيسوود، من ساوثبورت بإنجلترا، حصل على اللقب بعد وفاة الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز، البالغ من العمر 114 عامًا.وأكد المسؤولون أن ثاني أكبر رجل على قيد الحياة سابقًا، جيسابورو سونوبي، وهو رجل ياباني يبلغ من العمر 112 عامًا توفي في 31 مارس.ولا زال تينيسوود، المولود في 26 أغسطس 1912، ينهض من فراشه بنفسه، ويدير شؤونه المالية ويستمع إلى الراديو كل يوم لمواكبة الأخبار، بحسب وكالة "يو بي آي".وعزا طول عمره إلى "الحظ الخالص"، وقال لموسوعة "جينيس": "إما أن تعيش طويلاً أو تعيش قصيرًا، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك".وأضاف أنه لا يتبع أي نظام غذائي خاص، لكنه يجد أن الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على صحته.وتابع: "إذا كنت تشرب أكثر من اللازم أو تأكل أكثر من اللازم أو تمشي كثيرًا، وإذا فعلت الكثير من أي شيء، فسوف تعاني في النهاية".ولدى الرجل ابنة واحدة وأربعة أحفاد وثلاثة أحفاد.واحتفلت ماريا برانياس موريرا، المقيمة في إسبانيا، والتي تحمل لقب أكبر امرأة على قيد الحياة في العالم، وأكبر شخص على قيد الحياة، بعيد ميلادها الـ 117 في مارس.