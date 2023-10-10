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صحيفة تواصل الالكترونية

أقدم معلم دراسات اجتماعية في العالم يدخل موسوعة جينيس

معلم
بول دوريتز
أ أ
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نجح معلم من ولاية إلينوي الأمريكية في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فترة عمله لمدة 53 عامًا كمدرس للدراسات الاجتماعية في إحدى المدارس المتوسطة.اضافة اعلان
وبدأ بول دوريتز (76 عامًا)، من جورني، تدريس الدراسات الاجتماعية في مدرسة وودلاند المتوسطة في الأول من سبتمبر عام 1970.
 ودخل الآن، موسوعة جينيس مسجلاً الرقم القياسي العالمي لأطول مدرس للدراسات الاجتماعية.
وصرح دوريتز لموسوعة الأرقام القياسية بـأن "تولي دور منسق مناهج الدراسات الاجتماعية منذ بداية هذا المنصب في عام 1986 سمح لي بقيادة أكثر من 20 مدرسًا للدراسات الاجتماعية. أقدم الموارد وتوجيه المناهج الدراسية وأعمل كحلقة وصل بين الإدارة والقسم".

كيف بدأ حبه للتاريخ؟

وأشار إلى أن حبه للتاريخ نشأ بسبب خدمة والده في الحرب العالمية الثانية.
وتابع: "عندما كنت صبيًا صغيرًا، أثار والدي اهتمامي بالتاريخ عندما أخبرني بمشاركته في الحرب من خلال الذهاب إلى المخابئ الألمانية والعثور على خوذات ومسدسات كبيرة وزي رسمي".
وقال معلم الدراسات الاجتماعية، طويلة إن إحدى أكثر لحظات فخره كانت الاستماع إلى طالب سابق ساعد في إلهامه ليصبح مدرسًا للدراسات الاجتماعية.
ومضى ناصحًا: "استمر في العمل على ما تحب القيام به في الحياة. قد يتحول إلى رقم قياسي عالمي".

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