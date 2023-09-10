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أفضل 5 أماكن على وجه الأرض.. سكانها الأكثر سعادة والأطول عمرًا بالعالم

افضل أماكن العالم
أوكيناوا في اليابان
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في عام 1999، نشر الكاتب الأمريكي دان بيوتنر دراسة نقلاً عن منظمة الصحة العالمية أظهرت أن سكان أوكيناوا باليابان يتمتعون بأطول متوسط عمر متوقع خال من الإعاقة في العالم. اضافة اعلان
وبعد أربع سنوات، نشر دراسة دنماركية عن التوائم أظهرت أن 20 في المئة فقط من المدة التي نعيشها تحددها الجينات. 
وأثار هذا الأمر اهتمام بوتنر، الذي بدأ في البحث عن أماكن مشابهة لأوكيناوا.
وقال لصحيفة "واشنطن بوست": "لقد اعتقدت أنه لا بد من وجود مجموعات سكانية أخرى غير متجانسة تتمتع بطول عمر طويل للغاية. اعتقدت أنه إذا تمكنت من العثور على القواسم المشتركة، فقد تقدم بعض الأفكار لبقيتنا".


دروس من الأماكن الأكثر صحة على وجه الأرض


وفي كتابه الأخير، "أسرار المناطق الزرقاء للعيش لفترة أطول: دروس من الأماكن الأكثر صحة على وجه الأرض" "(Dreamscape Media)، يعيد بوتنر زيارة الأماكن الخمسة - أو "المناطق الزرقاء" – التي يعيش سكانها لفترة أطول بكثير من في أي مكان آخر على الكوكب.
وهذه الأماكن الخمس، هي: نورو في سردينيا بإيطاليا، وإيكاريا في اليونان، وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا، وأوكيناوا في اليابان، ولوما ليندا في كاليفورنيا.
واستغرق الأمر 20 عامًا، ومنذ ذلك الحين توسعت الفكرة لتشمل كتبًا عن الأكل الصحي ونمط الحياة، حيث يسعى بوتنر إلى الكشف عن أسرار ما يسمى "المعمرون الفائقون" في المناطق الزرقاء.


السمات الرئيسة لسكان هذه المناطق


ويكشف بوتنر عن سلوكيات "القوة 9" في المناطق الزرقاء - السمات الرئيسية التي تساعد سكان هذه المدن على العيش لفترة أطول.
وتتراوح ما بين الشعور بالهدف إلى الروابط الاجتماعية القوية، ومن إعطاء الأولوية للعائلة إلى اتباع نظام غذائي نباتي إلى حد كبير غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
لكن بيوتنر أوضح أن الحياة في المناطق الزرقاء تتغير أيضًا حيث يؤدي وصول الأطعمة فائقة المعالجة والدهون العالية والسكر والملح - إلى جانب الوصول إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف المحمولة - إلى تغيير أنمطة الحياة الطبيعة للسكان.
وعلى ضوء ذلك، لم يعد من الممكن تصنيف أوكيناوا في اليابان، ضمن المناطق الزرقاء الأصلية.
يقول بيوتنر: "معظم ظاهرة طول العمر في المناطق الزرقاء سوف تختفي خلال نصف جيل. لكننا نعرف المخطط وهو ما زال قائمًا".


أسعد الأشخاص في العالم

ومع ذلك، ليس من قبيل الصدفة أن سكان المناطق الزرقاء لايعيشون أطول عمرًا فحسب، بل هم أيضًا من بين أسعد الأشخاص في العالم، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست". 
ويقول بيوتنر إن ذلك دليل على أن السنوات المتقدمة لا تعني بالضرورة نوعية حياة رديئة.
أضاف: "لقد أجريت مقابلات مع مئات الأشخاص الذين يبلغون من العمر 99 عامًا ولم أقابل أبدًا شخصًا لا يريد أن يعيش حتى 100 عام".
وتابع: "تقع جميع المناطق الزرقاء ضمن أفضل 20% من أسعد الأماكن في العالم ونيكويا (كوستاريكا) ضمن أعلى 1%". 
وختم قائلاً: "تذكر أن نفس الأشياء التي تساعدك على الوصول إلى 100 (عام) هي الأشياء التي تخلق السعادة على طول الطريق". 

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