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أفضل الطرق للمساعدة على زيادة إنتاجية الموظفين

موظف - التقاعد المدني
تحسين بيئة العمل يساعد على زيادة إنتاج الموظف
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حدد الدكتور سامي الدجوي، مجموعة من الطرق التي تساعد على زيادة إنتاجية الموظفين.
ومع إشارته إلى تشابه المنظمات في غاياتها وأهدافها، إلا أنه قال عبر صحيفة "الجزيرة"، إنها تختلف فيما بينها في طريقة إدارة تلك الموارد، لافتًا إلى أن هذا الاختلاف هو الذي يُميز المنظمات بعضها عن بعض. اضافة اعلان

مكافآت للموظفين

وأوضح الدجوي أن المنظمة التي تعطي لموظفيها المكافآت على الأداء الجيد، تحصل نتيجةً لذلك على زيادة إنتاجية الموظفين ورضاهم الوظيفي.
وأشار إلى أن "من الطرائق الإدارية الجيدة التي يمكن للمنظمات الواعية استخدامها في عملها هو تحسين مستوى جودة حياة موظفيها، وهي: توفير بيئة عمل مادية ومعنوية مناسبتين للموظفين تساعدهم على أداء أعمالهم وتُشعرهم بالأمان الوظيفي. 

بيئة العمل المادية

ومن الأمثلة التي ذكرها في إطار بيئة العمل المادية: 
العمل في ساعات مناسبة.
توفير مكان عمل آمن.
إضاءة مناسبة.
تهوية صحية.
سهولة الاتصالات. 

بيئة العمل المعنوية

أما أمثلة من بيئة العمل المعنوية: 
علاقة الرئيس بالمرؤوس.
تقارب الوصف الوظيفي مع إمكانيات وقدرات الموظف.
الثقافة التنظيمية.
تثمين العمل الجيد.
الاستمرار في تطوير الموظفين.

جودة الحياة العملية

وحدد الكاتب، دور كل من المنظمة والموظف في تحقيق جودة الحياة العملية، على النحو التالي: 
المنظمة تُعطي الراتب المتفق عليه للموظف في الوقت المحدد - فهي بذلك تسهم في توفير بيئة عمل مادية للموظف". 
الموظف بالمقابل يقوم بأداء عمله وإنجاز مهامه على الوجه المطلوب. 
كذلك عندما تقوم المنظمة بوضع وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بها - فهي بذلك تسهم في توفير بيئة عمل معنوية للموظف. 
والموظف من خلال ذلك يقوم باتباع التعليمات. 
وقال الكاتب، إنه كلما حسّنت المنظمة من مستوى جودة حياة موظفيها كلما شعر الموظفون بالتزامهم لأداء عملهم وإنجاز مهامهم بشكل أفضل، وبذلك تزداد إنتاجية الموظف وجودتها وتعود بالفائدة على المنظمة.

برنامج جودة الحياة

وذكر أن من أفضل الأمثلة الواقعية على تطبيق هذا المفهوم العلمي "برنامج جودة الحياة" الذي يسعى إلى رفع مستوى جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع في عدة جوانب منها: الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والترفيهية. 
وبين أن هذا البرنامج ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 والذي أسسه وأطلقه سمو سيدي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وهو يعمل على تحقيقه.

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