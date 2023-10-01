أفضل استثمار في الأبناء.. روشتة مهمة لاتفوت أي أب

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شدد الكاتب جميل البلوي، على أهمية الاستثمار في الأبناء، من خلال إيلاء الاهتمام بتعليمهم سعيًا لتمهيد طريق النجاح أمامهم. اضافة اعلان

وأورد البلوي عبر صحيفة "الرياض"، تفاصيل حوار بين أب وابنه، على النحو التالي:

سأل الابن المقبل على الحياة والده: لماذا لا تملك استثمارات مثل والد صديقي فلان؟، سكت الأب المحمل بهموم الحياة لبرهة قبل أن يجيب.

أي بني أنا استثمرت فيكم، تعليما وتربية واهتماما فإن نجحتم نجح هذا الاستثمار، لذا عليك ألا تخذلني، تهلل وجه الابن وكأنه قد اطمأن على مستقبله بعد أن شرح له والده بإسهاب عوائد هذا الاستثمار وجدواه (قصة واقعية).





الاستثمار في عقول الأبناء



التعليم الجيد للأبناء



وعلق البلوي: تحية لهذا الأب ولإجابته النموذجية، فالاستثمار الحقيقي هو في عقول الأبناء.وقد مضى الأب المصدوم بسؤال صغيره يقول:لا قلق على مستقبل الأبناء في ظل تعليم جيد وتربية متوازنة، فعندما تترك لهم منزلا ربما اختلفوا حوله بعد أن يكبروا، وإذا خلفت لهم مالا ربما أتلفوه والشواهد في ذلك كثيرة.اصرف على تعليمهم وتربيتهم بسخاء فأنت بذلك تبني لهم عقولا لن تضيعهم أبدا، وسيحققون أفضل مما حققت، عقارات وأموال.تحسس مواطن الإبداع لديهم، ادعمها واعمل على تنميتها هذا هو الكنز الحقيقي الذي لطالما حلمت به والحقيبة المليئة بالنقود التي توقعت أن تجدها يوما ملقاة في الصحراء.واعتبر البلوي أن "التعليم الجيد للأبناء أحد أهم أشكال الاستثمار فيهم، بجانب الرعاية الصحية الجيدة، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني مع المحافظة على تواصل جيد معهم والاهتمام بمشاكلهم ودعمهم فيما يواجهونه من مصاعب".ورأى أنه "ومن الجوانب المكملة لهذا الاستثمار غرس مبادئ التوفير وكيفية إدارة الميزانية الشخصية".ومضى البلوي إلى القول: "عندما تستثمر في أبنائك، فإنك تساهم في بناء مستقبلهم وتمهيد الطريق لنجاحهم وسعادتهم.. أوجد الوقت لذلك مهما كانت التحديات، الأبناء هم الإرث الحقيقي ولا يتأتى ذلك إلا بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم".