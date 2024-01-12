أغرب عرض.. وظيفة استثنائية على جزيرة لشخصين فقط!

أ أ

تتطلع جزيرة خاصة على ساحل أيرلندا إلى دفع مقابل مادي لشخصين للعيش عليها هذا الصيف.





جريت بلاسكيت آيلاند



اضافة اعلان

تفاصيل الوظيفة



موسم مزدحم



تتميز جزيرة "جريت بلاسكيت آيلاند" بمناظرها الخلابة المذهلة، وتحتوي على مستعمرة فقمات وإطلالات لا نهاية لها على المحيط ومناظر طبيعية رائعة ومواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.لكن الشخصين اللذين سيقع عليهما الاختيار للإقامة على الجزيرة في مقابل مادي، لن يتواجدا للاستمتاع بأشعة الشمس - على افتراض وجودها - بل لإدارة الجزيرة، التي ترحب بالعشرات من الزوار خلال الأشهر الأكثر دفئًا.وتتمثل المهمة في إدارة مقهى الجزيرة واستضافة الضيوف في أربعة منازل ريفية مجاورة لقضاء العطلات.وعلى الرغم من وجود راتب، إلا أن الوصف الوظيفي لم يكشف عن التفاصيل.لكن هذا يبدو بالتأكيد وكأنه عمل شاق - حيث يتعين على الثنائي مقابلة وتحية الضيوف طوال الليل، وتقديم الشاي والقهوة وضمان الاحتياجات اليومية للموظفين.وسيتم استضافة الزوجين في الشقة الواقعة فوق المقهى ويتشاركان غرفة النوم الرئيسية، مع الاستفادة الكاملة من أي وسائل راحة، فضلاً عن الطعام، على ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".وسيستمر تواجد الزوجين خلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر 2024. لى أن يتم اختيار متطوع ثالث وربما رابع للعيش في غرفة النوم الثانية في يونيو ويوليو وأغسطس للمساعدة في الأشهر الأكثر ازدحامًا.ويذكر الموقع الإلكتروني للجزيرة أن الوظيفة ستتطلب "ثنائيًا مجتهدًا ومسؤولًا وجديرًا بالثقة ويتمتع بمهارات ومبادرة رائعة".وسيحتاج الاثنان أيضًا إلى التحدث باللغة الإنجليزية وأن يكونا مؤهلين للعمل في الاتحاد الأوروبي.ويحذر المنشور من أن هذه "ليست وظيفة أثناء الإجازة".وأشار إعلان الوظيفة أيضًا إلى أن "الموسم يمكن أن يصبح مزدحمًا جدًا وستكون واقفًا على قدميك معظم اليوم".يشار إلى أن إحدى المناطق في إيطاليا تدفع المال للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا للانتقال إلى مجتمعهم والانضمام إليه.ومنذ عام 2021، تحاول منطقة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا جلب حياة جديدة إلى ريفها المهجور من خلال برنامج يسمى "دخل الإقامة النشط"، وقد استعاد اهتمام الإنترنت هذا الشهر.