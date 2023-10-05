أغرب طرق ووسائل الاحتيال المالي في المملكة.. تعرف على التفاصيل

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قدّر الدكتور بدر بن سعود، فاتورة جرائم الاحتيال المالي بـ 5% من حجم التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن هناك شركات تقوم بها من خارج المملكة، وتوظف لأجلها واجهات وطنية مفبركة. اضافة اعلان

وأشار في مقاله عبر صحيفة "الرياض" إلى عمليات الاحتيال التي تجرى من قبل شركات استثمارية سعودية، مسجلة ومدرجة في السوق المالية، ما يجعل الشخص يثق فيما يعرض عليه.





طريقة تشارلز بونزي



عقوبة الاحتيال



إجمالي التجارة غير المشروعة من عمليات الاحتيال



وقال بن سعود، إن معظم جرائم الاحتيال تعمل على طريقة تشارلز بونزي، التي ما زالت تسجل نجاحات متوالية منذ أكثر من 120 عامًا، أكثرها وضوحا ما قام به المحتال الأمريكي برنارد مادوف قبل 14 عاما، واستطاع من خلاله تكوين ثروة قدرها خمسة وستين مليار دولار.وأوضح أنه "في حالات الاحتيال التقليدي، يوجد هناك سعوديون يقبلون فتح حسابات بأسمائهم، وإعطاء غيرهم الحرية الكاملة للتصرف فيها، مقابل أجور شهرية لا تزيد على 1330 دولارًا، ما يشير إلى أنهم لا يدركون تمامُا المخاطر المترتبة على أفعالهم، لأنهم ضحايا ثقافة لم تكن تزن الأمور بميزانها الصحيح، وصنفت التجاوزات في خانة (المرجلة) والفحولة".وشدد على أنه "لا بد من إعادة تأهيلهم لفهم طبيعة الواقع النظامي الجديد، مثلما يحدث مع مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، لأنهم ما زالوا في ضلالة لن يخرجوا من قيدها، إلا بـ(قرصة أذن) أو صفعة قوية بحسب ظروف الحالة وحدتها".وبين بن سعود أن "الاحتيال وفق نظامه ومواده الإحدى عشرة، تتراوح عقوباته في حدها الأقصى، ما بين سبعة أعوام سجن، وغرامة قدرها مليون وثلاث مئة وأربعة وثلاثين ألف دولار، ومعهما التشهير، ويُعفى المبلغون من المساءلة".غير أن أنه طالب بإعادة النظر فيها، حتى تتعامل مع الاحتيالات الضخمة، كفضيحة بنك (ويلز فارجو) في أمريكا عام 2016، الذي استطاع أحد موظفيه فتحَ ملايين الحسابات الوهمية، لمواجهة ضغوط زيادة المبيعات، وترتب على تجاوزه تغريم البنك مليار دولار.ووفقًا لما أورده الكاتب نقلاً عن تقرير للاتحاد الأوروبي، فإن إجمالي التجارة غير المشروعة من عمليات الاحتيال المالي، يقارب مئة وعشرة مليارات يورو، ولم يسترد منها إلا واحد في المئة، أو أقل من مليون يورو.وذكر أن الأمر وصل بالمحتالين، إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لتقليد أصوات زعامات دولية وشخصيات مهمة ومشاهير، للاستغلال في جرائم الابتزاز والاحتيال المالي، ولا توجد ضوابط عالمية تحكمها.ومضى إلى التحذير من أن "هذا المخطط العجيب لا يمكن لأحد مقاومته، وكل شخص مرشح لأن يدخل في قائمة ضحاياه، بصرف النظر عن ذكائه ومؤهلاته وخبرته الاقتصادية".وبين أنه يقوم على أربعة أمور:-أولها السياق الظرفي، بمعنى أن المحتال يختار زبائنه بعناية، ويؤسس لسمعة جيدة ومعطاءة في محيطه.-الثاني أنه يعطل تطبيق المعرفة الموجودة في عقل الشخص، ويجعله ينحاز إلى قرارات آخرين سبقوه في الاستثمار، لأنهم أكثر خبرة ومعرفة منه.-الثالث شخصيات الضحايا وتطلعاتها أو تحرجها من الرفض.-الرابع شحن العاطفة والتوجس من تفويت الفرصة المتخيلة، وبالتالي فإن كل الناس - بلا استثناء - مرشحون لأن يكونوا ضحايا للاحتيال المالي، والحل في التجاهل التام من البداية.