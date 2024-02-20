أغرب حفل زفاف.. سيارات إسعاف وشرطة واستدعاء العروسين للإدلاء بشهادتهما في هذه الدولة

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في واقعة نادرة ومزعجة للعروسين، تحول حفل زفاف تركي إلى مشاجرة وضرب بالكراسي، ووصول الشرطة إلى قاعة الزفاف لفض الشجار.



شجار في حفل زفاف تركي:



وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام تركية، فقد تحوّلت ليلة الزفاف في صالة أفراحٍ بولاية تكيرداغ التركية الواقعة شمال غربي البلاد إلى ساحة معركة بعد نشوب شجارٍ بين أقرباء العروسين.وأوضحت أن أسباب الشجار بين أقرباء العروسين، تعود لوجود خلافٍ بين العريس وعروسه تدخّل فيه أقرباء كليهما، حيث تبادلا الشتائم قبل أن يتحوّل العراك بالكلام إلى صدامٍ بالأيدي والكراسي.وتسبب الشجار في إلغاء الحفل مع وصول الشرطة إلى صالة الأفراح، حيث كان يقام حفل الزفاف مساء الأحد الماضي.وأسفر الشجار عن إصابة عدد من أقرباء العروس بجروح، لكن واحداً منهم فقط تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما نقل العريس وعروسه إلى مركزٍ للشرطة للإدلاء بشهادتهما حول الشجار الذي شهده حفل زفافهما، وإطلاق سراحهما في وقت لاحق.يذكر أن حفل الزفاف كان يقام داخل صالة مغلقة في شارع روزنلر في حيّ شيخ سنان في منطقة تشورلو في ولاية تكيرداغ.



