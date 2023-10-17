أغرب تقاليع التسول.. الدفع عبر التحويل البنكي!

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طالب الكاتب جميل البلوي، بالتصدي لظاهرة التسول في الطرقات، نظرًا لما تسببه من تشوه حضاري.

وقال البلوي عبر صحيفة "الرياض"، إن التسول "بدا ظاهرًا للعيان، ففي كل زاوية تجد متسولاً بغطاء بائع يختبئ وراء بيع المناديل الورقية وما خفّ حمله من ملبوسات". اضافة اعلان





من التسول التقليدي إلى التسول الإلكتروني



تصرف خاطئ



وأشار إلى أساليب جديدة يبتكرها المتسولون للوصول إلى أهدافهم التي تتمحور حول استعطاف الآخرين والإيقاع بهم انطلاقًا من التسول التقليدي إلى التسول الإلكتروني، فيما لاحظ أن الظاهرة تتزايد يومًا بعد آخر.ودعا البلوي إلى جولة في الشوارع أو استعراض لمواقع التواصل الاجتماعي لتجد كيف أنها تستفحل يومًا بعد آخر.وتابع: "ولأن هؤلاء المتسولين يتخذونه مهنة أساسية، فهم أكثر شراسة وإلحاحًا في الطلب بل إن بعضهم يعرض عليك الدفع عبر التحويل البنكي عندما تعتذر له بعدم حملك أي نقود".وأردف الكاتب قائلاً: "ولا شكّ أن الإنسان بطبعه يشعر بالشفقة تجاه المتسولين، ويحاول الهروب من هذا الشعور ببذل بعض المال، وهو تصرف قد يكون خاطئًا، فلا تدري بيد من يقع هذا المال؟ وما الجهة التي يعمل لصالحها هؤلاء المتسولون المنتشرون في الشوارع والطرقات؟".وختم محذرًا من أن "التسول قضية اجتماعية، والتصدي لها يعد حاجة إنسانية ملحة، بالنظر لما ينطوي عليه من تأثيرات على الأفراد والمجتمعات ومساس بالأمن، وتشوه حضاري".