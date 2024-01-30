أعمارهم 861 عامًا.. الطعام المفضل للأشقاء الأكبر في العالم

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يحرص الأشقاء "ميليس" التسعة، الأطول عمرًا في العالم، الذين يبلغ مجموع أعمارهم 861 عامًا على تناول وجبة واحدة يوميًا.

وفي عام 2012، دخل الأشقاء الإيطاليون موسوعة جينيس للأرقام القياسية.كأكبر أشقاء في العالم من حيث العمر المشترك. اضافة اعلان

وتبلغ الأخت الكبرى كونسولاتا ميليس 109 أعوام، بينما تبلغ الأصغر مافالدا تبلغ من العمر 78 عامًا.

ويعتقد الأشقاء التسعة أن تناول طعام سردينيا مينيستروني ساعدهم على الوصول إلى هذا العمر.

وسردينيا مينستروني عنصر أساسي في النظام الغذائي للعديد من العائلات طويلة العمر في جزيرة سردينيا الإيطالية التي يشتهر سكانها بطول العمر والصحة.





طعام الأشقاء التسعة



ويستهلك السكان هذه الأشياء الثلاثة كل يوم: خبز العجين المخمر، وثلاثة فاصولياء مع الحمص، والبينتو، والفاصوليا البيضاء، بحسب صحيفة "إكسبريس".ويتم إعداد هذه الوجبة من خضروات الحديقة التي زرعوها بأنفسهم، وفقًا لخبير المناطق الزرقاء دان بيوتنر.ويُعتقد أن النظام الغذائي هو السبب وراء عيش الكثير من الناس في سردينيا أكثر من 100 عام، حيث يميلون إلى الإكثار من تناول الخضروات الموسمية الطازجة والفاصوليا والفواكه والحبوب الكاملة.وعيش الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء على نظام غذائي نباتي في المقام الأول، ويختارون الكثير من الفول مثل الفول والفاصوليا السوداء وفول الصويا والعدس.