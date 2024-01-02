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أعراض "الأرق المزمن" تعرف على أهم الأسباب

النوم
النوم
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يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من  صعوبة النوم في مرحلة ما من حياتهم، وقد يتسبب وجود مشكلات في العمل أو الحياة العائلية أو مواجهة أزمات مالية بقلة النوم.اضافة اعلان

أسباب الأرق والتوتر:


ومن بين الأسباب الأخرى للأرق، التغيرات في البيئة مثل الانتقال إلى مسكن جديد والتوتر والقلق والاكتئاب والإجهاد والعمل وفق نظام الورديات (الشفتات) واستهلاك الكافيين، وفق موقع "كليف لاند كلينك".

ويزول الأرق الحاد عادة من تلقاء نفسه مع انتفاء أسبابه، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الأرق المزمن، وهو الذي يتكرر بما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع، ولمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أما أعراض الأرق المزمن، فتتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق، والتوتر أو المزاج المكتئب، إضافة إلى وجود مشاكل في الذاكرة والقدرة على التركيز.

85 % من الأمريكيين يعانون من قلة النوم:



وفي تقرير نشرته مجلة "سايكولوجي توداي" الأميركية،  أوضح لأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم المزمن يميلون إلى اعتبار الأحداث اليومية أكثر سلبية، مما يجعل من الصعب عليهم الهروب من العقلية الكئيبة.

وفي استطلاع للنوم، أبلغ 85% من الأميركيين عن اضطراب مزاجهم عندما لا يتمكنون من الحصول على قسط كاف من النوم.

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