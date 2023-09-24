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صحيفة تواصل الالكترونية

أعدادها بالملايين.. الفئران العملاقة تغزو نيويورك

نيويورك 1
نيويورك
أ أ
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غالبًا ما تُرى الفئران في كل مدن العالم، وهي تبحث عن الطعام بين القمامة المتروكة في كل مكان، لكن يبدو أنها أصبحت أكبر حجمًا وأكثر جرأة في السنوات الأخيرة.اضافة اعلان
وهناك مدينة تُعرف باسم "عاصمة الفئران في العالم" - مدينة نيويورك، حيث يقدر قدر الناس أنها كانت موطنًا لأكثر من 30 مليون فأر، خمسة لكل شخص يعيش في المدينة. 
وعلى الرغم من أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن هذا الرقم أقل بكثير، حوالي ثلاثة ملايين، لكن مشهد انتشار الفئران في نيويورك لازال شائعًا إلى حد كبير.
واحتلت الفئران الضخمة مكانها ضمن عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وهي تتجول بشكل مثير في نافذة مسرح وبار مانهاتن بنويورك. 
وبمجرد أن شاهدت اللديها الجمهور، سقطت من عتبة النافذة واستقرت في وعاء النبات الموجود أسفلها.



فأر بحجم كلب  


قبل بضع سنوات، تم العثور على فأر خارق مرعب في نيويورك. بحجم كلب صغير، كان يُعتقد في ذلك الوقت أنه الأكبر من نوعه في العالم، وفقًا للتقارير.
وفي الصورة التي انتشرت عبر موقع "فيسبوك"، بدا أن الفأر الضخم يبلغ طوله حوالي 4 أقدام من الأنف إلى الذيل.
وفي أواخر صيف عام 2015 في الجانب الشرقي الأدنى من نيويورك، قرر شخص ما، بشكل غريب، ترك باقة من الفئران العملاقة معلقة على السقالات ليراها الجميع، وفقًا لموقع (NYMag.com).
وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن الأمر كان مقززًا إلى حد ما أن يفعله أي شخص، لكن إذا كان الهدف ببساطة هو تذكير الجيران بمدى حجم الفئران في الحي، فمن المحتمل أن يكون قد أدى مهمته.


وفي وقت مبكر من هذا العام، وفي نيويورك أيضًا، تمكن أحد مستخدمي "تيك توك" من التقاط لقطات لفأر عملاق يزحف فوق راكب قطار كان نائمًا.
وعندما استيقظ، لم يظهر على الرجل أنه منزعج مما حدث، في إشار إلى أن بعض سكان نيويورك مستسلمون جدًا لمشكلة الفئران الهائلة لدرجة أنهم لا ييدون انزعاجًا تجاهها.
وفي مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "رد الفعل هذا لم يكن عاجلاً بما فيه الكفاية بالنسبة لي"، يشق الفأر العملاق طريقا إلى ساق الرجل وتلتف حول بطنه قبل أن يشق طريقه إلى رقبته. 
لكن عندما اندفع الفأر حول مؤخرة رقبته، استيقظ الشاب، وكان تصرفه الوحيد هو الوقوف.

فأر طوله 3 أقدام في متجر للأحذية


منذ حوالي عقد من الزمان، تم العثور على فأر ضخم للغاية في متجر أحذية فوت لوكر في ذا برونكس. 
وقال الخبراء إنهم يعتقدون أنه كان فأرًا جامبيًا، ويمكن أن يصل طوله إلى 3 أقدام، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وقال أحد سكان بروكلين في ذلك الوقت: "إنهم هنا ليل نهار. نحن لا نتفادى الرصاص. نحن نتفادى الفئران. إنها كبيرة جدًا، ويجب أن يتقاضوا منها إيجارًا".

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