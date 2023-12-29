أطول لسان وشارب وببغاء يقود سكوتر.. أغرب 9 أرقام قياسية في جينيس 2023

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تحتفظ موسوعة جينيس للأرقام القياسية بقاعدة بيانات تضم أكثر من 40 ألف سجل، لكن بعضها يتسم بالغرابة إلى حد كبير .

ورصدت وكالة "يو بي آي" أغرب الأرقام القياسية في موسوعة جينيس لعام 2023. اضافة اعلان





قطة تقفز الحبل



أضخم تجشؤ لأنثى



رجل إطفاء يجري أطول مسافة وجسمه مشتعلاً بالكامل



أطول لسان لكلب حي



موازنة 88 ملعقة في مواقع مختلفة من الجسم



38 خدعة تحت الماء



أسرع وقت لتجميع بوتاتو هيد (معصوب العينين)



أطول شارب لشخص حي (ذكر)



أسرع ببغاء يقود سكوتر



قفزت القطة "كيت كات" البالغة من العمر 13 عامًا فوق الحبل تسع مرات في دقيقة واحدة، لتحطم بذلك الرقم القياسي لقفزات القطط في دقيقة واحدة.قالت تريشا سيفريد، مالكة القطة وهي من ولاية ميسوري الأمريكية، إنها وقطتها تمارسان تمارين القفز على الحبل منذ أن كان عمر القطة 6 أشهر فقط.أخرجت كيمبرلي "كيميكولا" وينتر من ولاية ماريلاند الأمريكية، صوت جشأة تم قياسها عند 107 ديسيبل - ما يعادل صوت دراجة نارية بأقصى سرعة.وقالت وينتر لموسوعة جينيس، إنها تناولت القهوة والبيرة مع وجبة الإفطار في يوم محاولتها ضمان الحد الأقصى لحجم غازها الضخم، والذي كان أقل بقليل من النسخة الذكورية البالغة 112.7 ديسيبل من الرقم القياسي.قطع رجل الإطفاء الفرنسي، جوناثان فيرو، الملقب باسم "الشعلة البشرية" مسافة 272.25 متر وجسمه مشتعل بالكامل بالنيران، مرتديًا بدلة واقية، ليحطّم الرقم السابق البالغ 204.23 متر.وحطم جوناثان أيضًا الرقم القياسي لأسرع سرعة حرق 100 متر للجسم بالكامل بدون أكسجين، مسجلاً 17 ثانية، متغلبًا على الرقم القياسي السابق بمقدار 7.58 ثانية.سجل كلب يدعى روكي من ولاية إلينوي الأمريكية، رقمًا قياسًيا في موسوعة جينيس، لأطول لسان لكلب، بقياس 5.6 بوصات (14,224 سم).وحطم روكي الرقم القياسي للكلبة زوي، وهي مزيج لابرادور / كلب الراعي الألماني، التي أكسبها لسانها البالغ 5 بوصات (12.7 سم) اللقب في وقت سابق من هذا الشهر.تفوق الإيراني أبو الفضل صابر مختاري على لقبه السابق عندما تمكن من موازنة 88 ملعقة في مواقع مختلفة حول جسده.وقال مختاري، الذي سجل الرقم القياسي سابقًا بـ 85 ملعقة، إنه بدأ لأول مرة في لصق الأشياء على جلده عندما كان طفلاً، وقد طور الآن المهارة إلى حيث يمكنه استخدام خصائصه اللاصقة الطبيعية لرفع شخص بالغ بالكامل بعيدًا عن الارض.سجلت المراهقة الأمريكية أفيري إيمرسون فيشر، رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، بجمعها بين حب الغوص وشغفها بألعاب خفة اليد.وقامت إيمرسون فيشر، البالغة من العمر 13 عامًا، بأداء 38 خدعة في دقيقة واحدة أثناء غمرها في حوض بسان فرانسيسكو.وقالت فيشر، الحائزة على 12 شهادة غوص، وشاركت في أكثر من 30 غطسة في المحيط، إنها تأمل أن يلهم سجلها الآخرين لممارسة رياضة الغوص ورفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ على المحيطات.سجل الألماني أندريه أورتولف، رقمًا قياسيًا عالميًا عندما قام بتجميع لعبة مستر بوتاتو هيد في 12.11 ثانية وهو معصوب العينينوضع أورتولف، الحائز الرقم القياسي العالمي المتسلسل مع أكثر من 100 لقب باسمه، عصابة للعينين وبدأ بلعبة مستر بوتاتو هيد المفككة بالكامل، فقام بإضافة القدمين والذراعين ثم الوجه والقبعة إلى البطاطا البلاستيكية في 12.11 ثانية، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في غينيس.دخل الأمريكي بول سلوسار من ولاية ساوث كارولينا، موسوعة جينيس بأطول شارب وصل طوله الى 64 سنتيمترًا.ويتميز سلوسار بشارب على الطراز الإنجليزي، وقد تم تعريفه ف5ي بطولة العالم للحية والشارب بأنه: "نحيف، يبدأ من منتصف الشفة العليا مع شعر طويل للغاية ومنسحب إلى الجانب. وقد يتم رفع الأطراف قليلاً".ظهر الببغاء المسمى "شيكو" في برنامج تلفزيوني إيطالي، وهو يركب سكوتر لمسافة 16.4 قدم في 14.58 ثانية ليحطم رقمه القياسي السابق البالغ 17.79 ثانية، والذي تم تسجيله قبل أيام فقط.وقال الرجل البلغاري كالويان يافاشيف، وهو مربي ومدرب ببغاء محترف، إنه ربى شيكو منذ أن كان عمر الطائر 3 أشهر فقط، وأظهر الطائر قدرة مبكرة على تعلم الحيل وأداءها أمام الحشود.