أسعار حبوب "الدخن".. منتج الباحة المطلوب على موائد رمضان

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تعد زراعة "الدخن" من أهم المحاصيل التي يشتهر بها القطاع التهامي بمنطقة الباحة وأغلاها ثمنًا؛ نظرًا لندرته ولغناها بالكثير من العناصر الغذائية التي يُفضّلها معظم أفراد العائلة.





أسعار "الدخن" من 80 إلى 100 ريال



الدخن يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء



القيمة الغذائية لحبوب الدخن



وأوضح عدد من المزارعين أن طول سيقانه بعد نضجه يصل من 30 إلى 120 سم، مشيرين إلى أن بيع محصول "الدخن" يشهد تباينًا في أسعاره بالأسواق تتروح من 80 إلى 100 ريال.وقالوا: يزداد الطلب عليه في شهر رمضان وفي مواسم الأعياد التي يفضل فيها السكان الأكلات الشعبية المصنوعة من طحين "الدخن".وأضافوا أن زراعة "الدخن" تتطلب توفر كمية كبيرة من المياه، حيث عمدوا لزراعته من خلال المدرجات الزراعية التي تعمل على الحد من الانسيال السطحي لمياه المطر والري.ويزرع عادة في جبل شدا الأسفل، وفي وادي لومة إلى الغرب، وعلى ضفاف وادي الأحسبة غرب محافظة المخواة، فضلاً عما يُزرع في قرى هوران ومنجل التابعة لمحافظة المخواة الذي يعد الأجود والأغلى.وأكدت اختصاصية التغذية بجامعة الباحة الدكتورة نادية سعيد الزهراني، على القيمة الغذائية لحبوب الدخن لاحتوائها على كميات جيدة من العناصر الغذائية، وفقًا لـ "واس".وبينت أن حبوب الدخن المزروعة في منطقة الباحة تحتوي على كمية ألياف عالية مما يجعلها غذاءً مناسبًا لمرضى السكري ومرضى الحميات الغذائية منخفضة المؤشر الجلايسمي.وأضافت، تحتوي حبوب الدخن أيضاً على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض اللينوليك والمعروف بدوره الجوهري في خفض مستويات الكوليسترول.وتابعت، تحتوي حبوب الدخن على نسب جيدة من المعادن مثل الحديد، الزنك، النحاس، المنجنيز، والفسفور والتي تسهم في تعزيز المناعة وسلامة القلب والعظام بجانب المحافظة على سلامة أنسجة الجسم.