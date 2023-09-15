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أسعار العطور في المملكة تزيد عن بلد المنشأ بـ 54%

سوق العطور
سوق العطور في المملكة
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بلغ متوسط أسعار العطور العالمية في المملكة بين 486 و1726 ريالاً، فيما راوحت معدلات الزيادة عن سعرها في البلدان المصنعة بين 2 و54 في المائة.اضافة اعلان
وجاءت دار "شانيل" الأعلى في معدلات الزيادة بنحو 54 في المئة، إذ يبلغ متوسط السعر للعطر الواحد في فرنسا 181 دولارًا في حين يبلغ في المملكة نحو 278 دولارًا (865 ريالاً).


310 فرعًا لدار "شانيل"

وتملك دار "شانيل" فروعًا تصل إلى 310 فروع في العالم تمثل نسبة الشرق الأوسط منها نحو 3 في المئة، وفقًا لصحيفة "الاقتصادية".
وحلت "لويس فيتون" إحدى العلامات التجارية الفرنسية الأشهر بزيادة 34 في المئة عن فرنسا، التي يقدر متوسط السعر للعطر الواحد فيها نحو 343 دولارًا، وفي المملكة 460 دولارًا (1726 ريالا).


زيادة "جيفينشي" الفرنسية 25%

وجاءت "جيفينشي" الفرنسية بزيادة 25 في المئة في المملكة، حيث يقدر متوسط سعر العطر بما قيمته 162 دولارًا (607 ريالات) عن بلد المنشأ البالغ قيمته 129 دولارًا.
وتبلغ إيرادات العطور لدار "لويس فيتون" بنحو 8.3 مليار دولار في العام الماضي، وتملك دول آسيا منها الحصة الأكبر بنحو 35 في المئة باستثناء اليابان التي تملك وحدها نحو 5 في المئة.


إيرادات العطور 10% من إيرادات الشركة

وتمثل إيرادات العطور 10 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 85 مليار دولار، وتشمل القيم إيرادات دار "ديور"، حيث إنها إحدى علامات المجموعة.
وتزيد أسعار كل من "جوتشي" و"جيرلان" بنسب متقاربة، وبمعدلات 23 و22 في المئة من 162 و222 دولارًا إلى 199 و271 دولارًا في السعودية (754 و1027 ريالا).


فروقات عطور دار "كارتيير"

أما العلامات التجارية الأخرى، فتراوح الزيادات بين 2 و17 في المئة، فيما لا توجد فروقات لعطورات دار "كارتيير" في فرنسا عن فروعها في المملكة.
وتجاوز حجم سوق العطور العالمية حاجز 45 مليار دولار في 2022، مع توقعات بنمو حجم السوق العالمية في المستقبل.


علامات تجارية محلية

وخلال الأعوام الأخيرة، شهدت المملكة ظهور علامات تجارية محلية جديدة لاقت رواجًا بين المستهلكين نتيجة للأسعار التنافسية، التي تجعل منها بديلاً أقل سعرًا من العلامات العالمية.

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