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أسرار وخفايا تفتيش العاملات قبل السفر.. هذه أغرب المواقف

حقائب سفر
تفتيش العاملات يثير جدلاً
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في خطوة تثير الجدل حول مشروعيتها بين رافض لها ومؤيد، كشفت حنين الأنصاري، مديرة أحد مكاتب الاستقدام عن تفاصيل وخفايا تفتيش عاملات المنازل قبل السفر. اضافة اعلان

تفتيش العاملات 

وقالت الأنصاري في مداخلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية": "نفضل كمكاتب استقدام تفتيشهن، كإجراء احترازي، ومن أجل الاطمئنان حتى إذا ما فُقد شيءلا تكون العاملة موضع شك". 
وأضافت لدى سؤالها حول الطريقة الأفضل في عملية التفتيش: "أفضل طريقة تكون في الغرفة، ويمكن إخبارها بأنه يتم تفتيشها، ومن ثم تعمل على فتح حقيبتها، وتقوم بتفتيشها مع صاحبة العمل، وفي الأغلب إذا ما تم التحدث إليهن بأدب فإنهن لايمنعن التفتيش". 
وتحدثت عن أشياء غريبة أثناء تفتيش العاملات في المنازل، ومن ذلك العثور على مبالغ مالية أو اكسسورات ذهبية في عبوة العطر على سبيل المثال، مما يثير استغراب أصحاب العمل حول هذه الطريقة. 

أفضل طريقة للتفتيش

واقترحت الأنصاري، أنه من الأفضل أن العاملة الثانية هي التي تفتش حقيبة الأولى.  
 

أغراب المواقف

وكشفت الأنصاري تفاصيل واحدة من أغراب المواقف التي حدثث أثناء تفتيش حقيبة عاملة، إذ "كانت العائلة تشك في حقيبة العاملة، فأساوا الظن فيها، وأحضروا سكينًا قاموا بقطعها، ولم تكن موجودة في الغرفة، وعندما عادت قالوا لها إن إغلاقها الحقيبة بهذا الشكل، دون وجود مفتاح يثير الريبة". 
وأشارت إلى أن الموقف أثار غضب العاملة، لكن العائلة التي تعمل لديها قامت بإهدائها مبلغًا ماليًا على سبيل المكافأة. 
وأوضحت أن التصرف الصحيح في هكذا حالات، هو اللجوء إلى الحل الودي، وفي حال لم تقبل العاملة بذلك يتم إحالتها إلى الجهات المختصة.

دور مكاتب الاستقدام

وفي سياق حديثها حول دور مكاتب الاستقدام في التعامل مع مثل هذه الحالات، قالت الأنصاري: "دائمًا ما نفضل أن نكون في المراحل الوقائية، في إجراءات الاستقدام نبلغ المكاتب الخارجية، بإعطاء العاملات "كورسًا" في ثقافات الدولة التي سيعملن بها، والعقوبات، وعادات هذه الدولة، وعدم السرقة والسحر". 
وأوضحت أنه في حال حدوث سرقة من جانب العاملة يتم التواصل مع المكاتب الخارجية أو مع عائلات العاملات، والمساعدة في إيصال أصحاب المنزل الذي تمت سرقته إلى الجهات المختصة.

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