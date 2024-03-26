أسد يهاجم شقيقين ويفترس أحدهما داخل غابة بكاليفورنيا (فيديو)

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تعرض شقيقان لهجوم من قبل أسد جبلي داخل إحدى الغابات في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأدى الهجوم إلى مقتل تايلين روبرت كلود بروكس البالغ من العمر 21 عامًا وإصابة شقيقه وايت جاي تشارلز بروكس البالغ من العمر 18 عامًا بجروح بليغة، والذي من المتوقع أن يتعافى بعد عدة عمليات جراحية.





تفاصيل الحادث



ماذا فعل الشقيقان في مواجهة الأسد؟



الحادث الذي وقع يوم السبت في منطقة نائية شمال شرق سكرامنتو، هو الأول من نوعه بالولاية منذ عقدين، وفقًا لوكالة "فرانس برس".وجاء في بيان العائلة: "لقد دمرنا جميعًا الخسارة المأساوية لتايلين ولكننا ممتنون لأن وايت لا يزال معنا وندرك جيدًا أن النتيجة كان من الممكن أن تكون أسوأ. كان هذان الشابان قريبين من أي شقيقين، فقد عاشا حياة مليئة بالنشاط يستمتعان بالهواء الطلق".وكان الشقيقان من ريف ماونت أوكوم يمارسان الصيد بعد ظهر السبت بالقرب من جورج تاون، وهي مدينة تاريخية تقع على بعد حوالي 50 ميلاً (80 كيلومترًا) شمال شرق عاصمة الولاية. وفي تلك الأثناء لاحظا الأسد الجبلي.وقال بيان الأسرة، إن الشقيقين رفعا أيديهما في الهواء ليبدو أكبر حجمًا، وصرخا وألقيا حقيبة ظهر على الأسد في محاولة لإخافته. وبدلاً من التراجع، اندفع الأسد وألقى بالأخ الأصغر على الأرض من وجهه.وأضاف: "بينما كان تايلين يهاجم الأسد ويصرخ عليه، كان وايت قادرًا على مصارعة الأسد على الأرض معه فوق الأسد. بدأ الأسد في الخدش في القسم الأوسط من وايت مما تسبب في تحرير وايت من قبضته. في تلك اللحظة، أطلق الأسد سراح وايت، ونهض وهاجم تايلين، وعض تايلين في الحلق وأسقط تايلين على الأرض".وتسبب ذلك في إصابته بجروح شديدة في الوجه، فيما واصل وايت بروكس ضرب الأسد في محاولة غير مجدية لحمله على إطلاق سراح شقيقه. في النهاية ركض عائدًا نحو سيارتهما للعثور على خدمة الهاتف المحمول والاتصال برقم الطوارئ.وقالت السلطات في مقاطعة الدورادو إن ضباط الشرطة في المدينة عثروا على الأسد بعد ساعات من الهجوم وتم قتله بطريقة رحيمة.