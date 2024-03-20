أسد يتجول في شوارع عاصمة عربية.. ماذا حدث؟

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أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على منصة "إكس"، العثور على أسد هارب في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.



أسد هارب في حي بالقاهرة:

أسد يتجول بشوارع الكويت:

ويظهر مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته أيضا وسائل إعلام مصرية، سكان حي بالقاهرة يعثرون على الأسد أمام إحدى الفيلات.كما يظهر مقطع الفيديو، أحد الأشخاص وهو يلقي القبض على الأسد في إحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة.وقد تمكن الشخص من الإمساك بالأسد من عنقه بعدما وضعه في شبكة صيد الأسماك.وقام الرجل بالتجول بالأسد في أحد الشوارع وحوله عدد من الأشخاص، في حالة خوف وحذر بين سكان الحي.وفي وقت سابق عثر على أسد يتجول في الشوارع بمنطقة بيان السكنية بجنوب العاصمة الكويتية، بعد أن هرب من بيت صاحبه.وأفاد حينها مصدر أمني لرويترز أن مواطناً عثر على أسد متوسط العمر و"هادئ الطبع" يتجول في الشوارع فاستدرجه وأدخله إلى سيارته.كما حاول أن يقود السيارة وبداخلها الأسد، لكنه شعر بالخطر فاستدعى الشرطة التي حضرت ونقلت الأسد إلى سيارة النجدة ثم استدعت طبيباً بيطرياً من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتعامل معه.