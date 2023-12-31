أسباب تدفعك لعدم ارتداء الحذاء داخل المنزل.. تعرف عليها

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يحذر الأطباء وخبراء الصحة، من بعض العادات السلبية، التي يمكن أن تؤثر على الصحة، ومن بينها ارتداء الأحذية داخل المنزل.



فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك لخلع حذائك قبل الدخول إلى المنزل، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا: اضافة اعلان





مخاطر وأضرار البكتيريا الغير مرئية



عناصر ضارة قد تجلبها إلى داخل المنزل



النظافة هي أساس الصحة



تأثير الأحذية على الأسطح



فوائد المشي حافي القدمين



يوضح الأطباء، أنه مهما كان حذاؤك أنيقاً أو مريحاً، فقد يحمل أكثر من مجرد قدميك. ويعد نعل حذائك أرضاً خصبة للعديد من البكتيريا والجراثيم، بما في ذلك الإشريكية القولونية الضارة والمطثية العسيرة (التي تؤدي إلى عدوى القولون).ويمكن أن تؤدي هذه الكائنات المجهرية إلى أمراض تتراوح من الإسهال إلى الالتهاب الشديد في القولون. ويعد ترك حذائك عند الباب خطوة بسيطة لحماية صحتك.الحذاء قد يجلب السموم إلى مساحة المعيشة الخاصة بك. منها السموم النباتية الموجودة في الأسمدة والمبيدات الحشرية إلى الرواسب الكيميائية من السيارات، يجمع حذائك مزيجاً من المواد الضارة.السماح لهذه السموم بالدخول إلى منزلك يمكن أن يعطل نظام جسمك، ويعد خلع حذائك إجراءً استباقياً لحماية بيئتك الداخلية.كلما ارتديت حذاءك داخل المنزل، كلما قضيت وقتاً أطول في التنظيف. بالإضافة إلى الأوساخ والحطام المرئي، تضيف البكتيريا والسموم المجهرية صعوبة أعمال التنظيف. إن اعتماد سياسة عدم ارتداء الأحذية يمكن أن يوفر عليك الوقت والجهد، مما يجعل منزلك مكاناً أكثر صحة ومتعة للعيش فيه.على الرغم من أن حذاءك أنيق، إلا أنه يمكن أن يلحق الضرر بأرضياتك بشدة. ويمكن أن يؤدي التأثير المستمر لنعل الأحذية إلى إتلاف السجاد والأرضيات، بغض النظر عما إذا كانت أرضيتك من الخشب الصلب أو السجاد أو البلاط.المشي حافي القدمين في الداخل يوفر فوائد صحية فريدة. المشي حافي القدمين في المنزل يمكن أن يحسن الدورة الدموية، ويحسن نوعية النوم ويقلل الألم والالتهابات.