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صحيفة تواصل الالكترونية

أدهشت الأطباء والمتخصصين.. امرأة تلد 6 توائم في 10 دقائق

توائم
توائم
أ أ
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أنجبت امرأة برازيلية، 6 توائم في غضون 10 دقائق فقط من بدء عملية ولادة قيصرية.

دهشة في العالم

وقد أثار هذا الحدث الاستثنائي دهشة العالم، وأثنى عليه الأطباء والمتخصصون في مجال الطب النسائي والأمومة.اضافة اعلان

وولد الأطفال الستة في الأسبوع 27 من الحمل، وذلك بعد إجراء عملية ربط للرحم، وهو إجراء يُجرى للحفاظ على عنق الرحم مغلقًا حتى نهاية فترة الحمل.
وتمت الولادة بنجاح في مستشفى في كولاتينا بالبرازيل، وظهر جميع الأطفال بصحة جيدة.

32 متخصص شاركوا في الولادة

واكتشفت المرأة وزوجها أنهما ينتظران هذه الكمية الكبيرة من التوائم في وقت مبكر، وذلك لينضموا إلى ابنتهما الوحيدة لإلوا البالغة من العمر 5 سنوات. واستعدا لاستقبال هذا العدد الكبير من الأطفال بتجديد منزلهما في كولاتينا.
وشارك في عملية الولادة ما مجموعه 32 متخصصًا طبيًا، من أطباء وممرضات وأخصائيين في العلاج الطبيعي وفنيين في التمريض وأطباء تخدير وأطباء للأطفال.

وبعد 10 دقائق فقط من بدء العملية أعلن الأطباء عن ولادة الأطفال الستة بنجاح.

وكان الطفل الأول من بين هؤلاء التوائم صغيرًا جدًا، بحجم يناسب كف يد الطبيب، وكان يتنفس بصعوبة. وعلى الرغم من مشكلة بطء التنفس التي عانوا منها جميعًا، تمت الرعاية اللازمة لهم جميعًا، واستقرت حالتهم بسرعة.

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