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أخذ الدم لأجل تحليل السكر.. هل يفسد الصوم؟

سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن تأثير أخذ عينة من الدم لتحليل السكر على صحة الصوم.

تأثير تحليل السكر على صحة الصيام:اضافة اعلان

وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطعا صوتيا لإجابته على سؤال يقول فيه صاحبه :"هل أخذ الدم من أجل تحليل السكر يؤثر على الصوم؟".
ورد الشيخ الخثلان على هذه المسألة بالقول : " أن الدم القليل لا يفسد الصوم، وأن الخلاف يقع في استخراج الدم الكثير".
وأوضح أن الراجح في الدم الكثير أنه يفسد الصوم قياسا على الحجامة وهو مذهب الحنابلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم".
أيضا نبه الشيخ الخثلان أنه بناء على ذلك فإن الدم القليل مثل أخذ عينة لتحليل السكري لا تفسد الصوم.

الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام:

وكان الشيخ الخثلان قد أجاب أيضا على حكم استخدام الغسيل الكلوي بنوعيه وهل يفطر الصائم.
وأوضح الشيخ الخثلان أن الغسيل الكلوي ينقسم قسمين :" غسيل كلوي دموي- وغسيل كلوي بريتوني".
وأضاف أن الإشكال هو الغسيل الكلوي الدموي فهو يفطر الصيام لأنه يضاف للمريض أدوية وأملاح ، حيث يرتفع عنده مستوى السكر بعد الغسيل ما يجعله يشعر بالنشاط، وكأنه قد أكل شيئا.

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