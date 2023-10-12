أجيال جديدة تتكيف مع المبيدات.. تفاصيل صادمة عن "بق الفراش"

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لا تكتفي حشرة بق الفراش بالتغذية على دم الإنسان، بل تمتص دم الحيوانات أيضا.



ويعتبر الحيوان ناقلا لها وبإمكانها أن تعيش لمدة سنة كاملة من غير غذاء. اضافة اعلان



وأصبحت مؤخرا تضع في الشهر ما يقارب 1000 بيضة بعدما كانت تضع 300 بيضة فقط.



أجيال حشرة بق الفراش:



خبراء في علم الحشرات أكدوا أن الأجيال الحديثة من حشرة البق عززت مقاومتها للمبيدات الحشرية عبر زيادة سماكة جلدها وتحورت جينات المقاومة لديها وكذلك التنويع في مصادر تغذيتها.



يأتي هذا مع تعيشه فرنسا لموجة غير مسبوقة من حشرة بق الفراش، التي اجتاحت المنازل وجميع المناطق العامة، ما جعل الحكومة الفرنسية تضطر لإغلاق 7 مدارس وتحويل الدراسة عن بعد.



وأثار انتشار هذه الحشرة تساؤلات عدة حول الصحة والسلامة خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2024.



بق الفراش يضرب عدة دول:



وبحسب صحيفة "ديرنير هاور" البلجيكية، لم تكتف هذه الحشرة الليلية بضرب فرنسا، بل انتقلت بقوة إلى بلجيكا وإسبانيا ونيويورك، وبريطانيا متخوفة من وصولها إلى مناطقها.



كما تتأهب العديد من الدول مثل المغرب والجزائر، حيث اتخذت تدابير صارمة لمواجهة أي احتمال لدخول بق الفراش، خاصة من البلدان الموبوءة التي تربطها علاقة تجارية معها.



ونوه الخبراء أن هذه الحشرة بإمكانها أن تظهر حتى في فنادق "خمس نجوم"، مؤكدة أنه لا أحد في مأمن من هذه الحشرة، فأي شخص يمكن أن يدخلها في منزله أو مكان عمله من دون أن يشعر.



، فالكثير من الناس لا يعرفون شكلها وآلية انتقالها. هذه الحشرة طفيلية ليلية بيضاوية الشكل لا تتجاوز 7 ملم لا تطير ولا تقفز وتفضل الأماكن المظلمة والرطبة.



وحول السبب الأساسي وراء تفشي بق الفراش، يأتي بسبب مقاومتها المتطورة ضد المبيدات التجارية التي طرحت في الأسواق مؤخرا.



كما أن أغلبها لن يجدي نفعا في إبادة تلك الحشرة، لأن الأجيال الحديثة لتلك الحشرة عززت مقاومتها فأصبح الجلد الخارجي 15% أكثر سماكة مما عليه في السابق.