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أجواء روحانية.. طلاب العلم يصدحون بالقرآن الكريم في أروقة المسجد النبوي (فيديو)

حلقات القرآن بالمسجد النبوي
حلقات القرآن بالمسجد النبوي
أ أ
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نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو لطالبي العلم يصدحون بالقرآن الكريم في أروقة المسجد النبوي.
ويظهر الطلاب وهم يلتفون حول المحفظين داخل المسجد، لتعلم القرآن حفظًا وترتيلاً على أيديهم.  اضافة اعلان
وتنظم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، حلقات للقرآن الكريم بمشاركة مئات الطلاب. 
وتتم متابعة الطالب دراسيًا وفق منهج محدد في التصحيح والحفظ والمراجعة.

ويتم تعليم القرآن الكريم بجميع قراءاته المتواترة، مع حصول الطالب على شهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات.



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