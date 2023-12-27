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أب يتبرع بكبده لطفلته في مكة المكرمة (تفاصيل مؤثرة)

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استقبلت طوارئ مستشفى حراء العام بمكة المكرمة، طفلة تبلغ من العمر سنة ونصفا تعاني تدهور حالتها الصحية.

أب يتبرع بكبده لطفلته:اضافة اعلان

وفي تصريحات صحفية  ذكرها المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي، فإنه عند وصولها إلى قسم الطوارئ ظهرت عليها أعراض اصفرار تام في الجلد والعين وتعاني من ضعف في جسدها.

وأوضح أن ذلك استدعى تدخلاً سريعًا لعمل الفحوص اللازمة في مثل هذه الحالات من أشعة وتحاليل لإنزيمات الكبد وسيولة الدم.

وأضاف المسعودي أن التشخيص أوضح أن الطفلة تعاني من فشل كبدي حاد، ما تطلب إجراءً سريعاً من أجل إنقاذها.

وتابع في حديثه بحسب ما ذكرته العربية :" إجراءات الإنقاذ السريعة بدأت بوضع الطفلة تحت الملاحظة بالعناية المركزة أطفال، وذلك لمراقبة وضعها الصحي باستمرار مع تقديم العلاج المناسب لحالتها".

كما نوه أيضا أن عملية التواصل جرت فوراً من قبل إدارة شؤون المرضى بقسم القبول ودعم الوصول للخدمات الصحية بمستشفى حراء بالتنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عضو تجمع الشرقية الصحي لقبول الحالة بقسم أمراض وزراعة الكبد.

وفي تفاصيل الواقعة المؤثرة، فإنه بالرغم من الكامل والعناية الفائقة لم تستجب الطفلة ولم يتحسن وضع الكبد، وهذا الحال المتوقع في معظم حالات الفشل الكبدي الحاد.

 وقد  تطورت الحالة إلى اعتلال دماغي كبدي من الدرجة الثالثة مع نسبة عالية من الأمونيا وارتفاع شديد في سيولة الدم.

وتطلب الأمر  زراعة كبد عاجلة، وهو الأمر الذي بادر والدها فيه، إذ تبرع لها، وأجريت له الفحوص اللازمة خلال ساعات، ثم تمت المطابقة والزراعة بنجاح للعملية.

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