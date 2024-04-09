أبسط الطرق وبدون جهاز تنقية.. كيف تحسن جودة الهواء في منزلك؟

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يعاني الكثيرون خاصة في مثل هذه الأيام بسبب التقلبات الجوية، من أمراض الحساسية، ما يتطلب العناية بالمنزل والبعد عن الأتربة.



طرق تنقية جودة الهواء في منزلك:

1-تنقية الهواء بالنباتات المنزلية:

2- تنظيف الأرضيات بشكل أسبوعي:

3- فتح النوافذ الخاصة بك:

تعد النباتات طريقة رائعة لجلب الهواء الطلق، كما أن التزيين بالنباتات المنزلية يمكن أن يضيء المساحة ويضيف لمسة من الطبيعة.ولا يقتصر تأثير بعض النباتات على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية فقط، بل يمكن أن تساعد أيضًا في تنقية الهواء وتحسين جودته، وسوف تمتص النباتات المنزلية ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي من الهواء.ينصح الخبراء بالتخلص من منفضة الريش التقليدية واستبدالها بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة، فلن تؤدي الملابس الجافة أو المنافض إلا إلى إثارة الجزيئات، مما يؤدي إلى رمي المواد المسببة للحساسية في الهواء.كما يجب التأكد من القيام بذلك لمعالجة الأثاث، وأرفف الكتب، وعتبات النوافذ وغيرها من العناصر التي يتجمع فيها الغبار بسرعة.لتحسين جودة الهواء في الداخل، فمن المهم فتح النوافذ للسماح بالتهوية في جميع أنحاء المنزل، ولكن بالنظر إلى درجات الحرارة المتقلبة في الخارج، مع عدم القيام بذلك كثيرًا بما يكفي، مما قد يؤدي أيضًا إلى تكوين هواء حامض.