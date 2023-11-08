أبرز 6 أشياء يكرهها الناس في أصدقائهم

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العلاقة الجيدة بين الأصدقاء لا تنفي أن يكون لديهم خلافاتهم، فيما تمثل السياسة والتقلب وسوء الفهم أبرز نقاط الخلاف الشائعة بين الأصدقاء، وفقًا للخبراء. اضافة اعلان

وقالت مستشارة العلاقات، دونا مورجان، لصحيفة "مترو" إن الافتقار إلى المعاملة بالمثل - أو الصداقة غير المتوازنة - يمكن أن يسبب "الاستياء".

وأضافت: "الصداقة التي يشعر فيها أحد الأشخاص باستمرار أنه يبذل المزيد في العلاقة، سواء عاطفيًا أو من حيث الجهد، يمكن أن تؤدي إلى مشاعر الاستياء والتقليل من قيمتها".





عدم الموثوقية



انهيار الصداقة



الصداقة الصحية



أهم الصفات التي تزعج الأصدقاء سرًا



عدم الاستماع إلى نصيحة أحد الأصدقاء



ويمكن أن يؤدي التزعزع أو عدم الموثوقية - من خلال إلغاءات اللحظة الأخيرة أو الوعود الكاذبة - إلى حدوث تصدع في العلاقة بين الأصدقاء بسبب تآكل الثقة، وهو جوهر الصداقة المتينة.والأسوأ من ذلك أن الصديق الأناني الذي يظهر علامات النرجسية يمكن أن يجعلك تشعر بأنك "غير مهم"، كما تقول.وتابعت مورجان: "عندما يهيمن أحد الطرفين باستمرار على المحادثات، مع التركيز في المقام الأول على تجاربه الخاصة وإظهار القليل من الاهتمام بالآخرين، فإن ذلك يمكن أن يجعل الأصدقاء يشعرون بأنهم غير مسموعين وغير مهمين".وأضافت أن القيم المختلفة أو المتطورة بمرور الوقت يمكن أن تتسبب في انهيار الصداقة.وأشارت المعالجة جيني وارويك إلى أن السياسة هي أيضًا "قضايا استقطابية"، وبخاصة إذا لم يكن من الممكن إجراء المناقشة أو المناظرة "على التوالي وبحساسية".ونصحت وارويك، قائلة: "إن الاستماع إلى وجهة نظر صديقك يعد بداية جيدة. اهدف إلى فهم وجهة نظره قبل الرد".ويعد التواصل أمرًا حيويًا لصداقة صحية - ولكنه يمكن أن يتسبب بسرعة في تدهور العلاقة إذا لم يتمكن الطرفان من التعبير عن مشاعرهما بشكل كافٍ."على سبيل المثال، قد تفضل أن تكون مباشرًا، بينما يحب صديقك الأسلوب الخفي"، وفق ما أوضحت وارويك، التي نصحت الناس بإعطاء أصدقائهم "اهتمامهم الكامل" لإظهار الاحترام.واعتبرت أن "أفضل بداية هي بدء محادثة مفتوحة وصريحة مع صديقك حول طرق الاتصال المختلفة التي تستخدمها. اشرح تفضيلاتك واسألهم عن تفضيلاتهم".الخلافات السياسية.التزعزع أو عدم الموثوقية.عدم بذل الجهد.سوء الفهم.النرجسية.انعدام الثقة.كما أن عدم الاستماع إلى نصيحة أحد الأصدقاء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الاستياء، وفقًا للمستشارة أبيجيل هولمان، التي وصفت اعتماد أحد الأصدقاء باستمرار على الآخر للحصول على الدعم العاطفي، لكنه لا يثق فيه أبدًا بما يكفي ليأخذ توجيهاته.وأوضحت: "هذه الديناميكية يمكن أن تخلق إحساسًا بكونك في دور إنقاذ مستمر لأحد الأصدقاء، بينما قد يشعر الآخر وكأنه ضحية عاجزة، الأمر الذي يمكن أن يستنزف كليهما عاطفيًا".وأشارت إلى أن "هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى الإحباط وحتى الاستياء، مما يؤثر سلبًا على كلا الصديقين. قد يواجه الصديق الذي يطلب المساعدة صعوبة في الثقة بنفسه إذا كان يسعى باستمرار للحصول على مشورة خارجية، في حين أن الصديق الذي يقدمها قد يشعر بالإرهاق وعدم وجود صوت مسموع".