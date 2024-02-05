الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)

السيرة الذاتية
يجب التركيز على نقاط القوة في السيرة الذاتية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كثيرًا ما نقف متسائلين عند كتابة وإعداد السيرة الذاتية عن أهم العناصر التي يجب أن تحتوي عليها، وتلك المعايير التي يجب أن نراعيها بهذا الخصوص عند التقدم لوظيفة ما على أمل الفوز بها.اضافة اعلان

أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية

وقدم مستشار الموارد البشرية، رضوان الجلواح، أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية، والتي يأتي في مقدمتها الأشياء الجيدة، والتركيز على نقاط القوة.
وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "نحن نقرأ السيرة الذاتية خلال مدة زمنية لا تستغرق من 15 إلى 25 ثانية فقط"، مشددًا على أنه يجب الانتباه إلى الكلمات المفتاحية عند كتابة السيرة الذاتية.
وشرح الجلواح مثالاً لذلك: شخص يعمل في "السايبر سيكيورتي"، لو لم يكتب عن لغات البرمجة و"السايبر سيكيورتي" فلن أخذه حتى لو كان متخصصًا في الكمبيوتر ساينس".

سيرة ذاتية غير جيدة.. ولكن!

وبين أن هناك رؤساء تنفيذيين لشركات سيرهم الذاتية ليست جيدة، لكن هناك بعض المؤشرات التي تجعلنا نتحمس لقراءة سيرتهم الذاتية. 
ومن ذلك كما ذكر، كتابة الوظيفة والمهام التي اشتغل عليها، ومهام الدورة التدريبية والنقاط التي استفاد منها، مضيفًا: هذا يعطيني مؤشرًا على إجراء مقابلة معه".
في المقابل، انتقد كتابة السيرة الذاتية من مكتبة، أو من مواقع جاهزة، قائلاً: السيرة الذاتية هي صورتك كيف ترى نفسك في المرآة. سيرتك الذاتية هي مرآتك".

نقاط القوة في السيرة الذاتية

وتحدث عن نقاط القوة التي يجب إدراجها في السيرة الذاتية، على النحو التالي: 
متخرج من أي جامعة.
لديك خبرة - اكتب اسم الوظيفة.
اكتب نقاط عن مهامك التي كنت تباشرها.
لو لم تكن لديك خبرة، ما هو التدريب الذي حصلت عليه؟ 
وقال مستشار الموارد البشرية: "هذه تفاصيل تعطيني مفتاحًا أنك تدربت حتى ما إذا أتيت أستطيع أن أتحدث إليك"، موضحًا أن "المشروع أو البحث الجامعي مهم، لأنه يعطينا انطباعًا عن طريقة العمل المتقدم للوظيفة".


اقرأ أيضا

ماذا تعرف عن سحب "ثقوب السقوط" وعلاقتها بالكائنات الفضائية؟

بيع ليمونة عمرها 285 عامًا بـ 1780 دولارًا !

كم مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ "الخثلان" يوضح

"اللي بيته من زجاج".. شاهد منزلًا مصنوعًا من آلاف الزجاجات

حيل لا تُصدق للتخلص من رائحة حذائك الكريهة!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

المحامي محمد الغامدي
2:20 م الجمعة، 02 فبراير 2024

محامي يكشف عن أغرب حالة لإثبات وفاة رجل لتوزيع تركته!

أسامة خياط 444
2:09 م الجمعة، 02 فبراير 2024

خطيب المسجد الحرام: احذروا استخدام جوارحكم فيما يوجب سخط الله وعقوبته (فيديو)

صالح الفوزان
9:10 م الخميس، 01 فبراير 2024

يذكر الله بقلبه سرا دون التلفظ باللسان.. هل أذكاره صحيحة؟

ثعبان
4:18 م الخميس، 01 فبراير 2024

في هذا البلد.. تطلق ثعبانًا سامًا على زوجها وتهرب!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الرخصة المهنية
8:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب اليوم

شاي الفتلة
8:03 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

تعليق الدراسة
7:52 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

السيرة الذاتية
7:42 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)

حالة الطقس اليوم
7:18 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

طقس بارد على معظم مناطق المملكة وأمطار وضباب بجازان وعسير والباحة

أمطار المملكة
6:34 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للطلاب: كتلة باردة وأمطار.. دفئوا أنفسكم