أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)

أ أ

كثيرًا ما نقف متسائلين عند كتابة وإعداد السيرة الذاتية عن أهم العناصر التي يجب أن تحتوي عليها، وتلك المعايير التي يجب أن نراعيها بهذا الخصوص عند التقدم لوظيفة ما على أمل الفوز بها. اضافة اعلان





أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية



سيرة ذاتية غير جيدة.. ولكن!



نقاط القوة في السيرة الذاتية



وقدم مستشار الموارد البشرية، رضوان الجلواح، أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية، والتي يأتي في مقدمتها الأشياء الجيدة، والتركيز على نقاط القوة.وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "نحن نقرأ السيرة الذاتية خلال مدة زمنية لا تستغرق من 15 إلى 25 ثانية فقط"، مشددًا على أنه يجب الانتباه إلى الكلمات المفتاحية عند كتابة السيرة الذاتية.وشرح الجلواح مثالاً لذلك: شخص يعمل في "السايبر سيكيورتي"، لو لم يكتب عن لغات البرمجة و"السايبر سيكيورتي" فلن أخذه حتى لو كان متخصصًا في الكمبيوتر ساينس".وبين أن هناك رؤساء تنفيذيين لشركات سيرهم الذاتية ليست جيدة، لكن هناك بعض المؤشرات التي تجعلنا نتحمس لقراءة سيرتهم الذاتية.ومن ذلك كما ذكر، كتابة الوظيفة والمهام التي اشتغل عليها، ومهام الدورة التدريبية والنقاط التي استفاد منها، مضيفًا: هذا يعطيني مؤشرًا على إجراء مقابلة معه".في المقابل، انتقد كتابة السيرة الذاتية من مكتبة، أو من مواقع جاهزة، قائلاً: السيرة الذاتية هي صورتك كيف ترى نفسك في المرآة. سيرتك الذاتية هي مرآتك".وتحدث عن نقاط القوة التي يجب إدراجها في السيرة الذاتية، على النحو التالي:متخرج من أي جامعة.لديك خبرة - اكتب اسم الوظيفة.اكتب نقاط عن مهامك التي كنت تباشرها.لو لم تكن لديك خبرة، ما هو التدريب الذي حصلت عليه؟وقال مستشار الموارد البشرية: "هذه تفاصيل تعطيني مفتاحًا أنك تدربت حتى ما إذا أتيت أستطيع أن أتحدث إليك"، موضحًا أن "المشروع أو البحث الجامعي مهم، لأنه يعطينا انطباعًا عن طريقة العمل المتقدم للوظيفة".