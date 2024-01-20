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أبرز التخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل بالمملكة

سوق العمل السعودي
سوق العمل يتطلب أصحاب المهارات
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كشف عبدالعزيز الحبيب، المختص بالموارد البشرية عن أبرز التخصصات الدراسية التي يتوافر لها فرص أكثر بسوق العمل.
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التخصصات العلمية

وردًا على سؤال حول أبرز التخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، أشار الحبيب في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" إلى التخصصات العلمية، والتي يندرج تحتها: العلوم، الرياضيات، الهندسة.
وشدد على أهمية دراسة "البيزنس"، وبخاصة سلوكيات الناس، وكيفية التعامل معهم.
وحث على أهمية الحصول على فرص عمل أو تدريب أثناء الدراسة الجامعية، لمساعدة الدارسين على اكتساب المهارات والخبرات، لأن مشاكل الخريجين أنهم يظلون يدرسون دراسة نظرية لمدة 4 سنوات، دون أن يدرسوا الجانب المتعلق بالسوق. 

الاستعانة بأصحاب الخبرات العملية والسوقية 

وأوضح الحبيب أنه أثناء دراسته الماجستير بالولايات المتحدة، كان يتم الاستعانة بأصحاب خبرات عملية وسوقية للمساعدة في التدريس لهم، وكان منهم المدير المالي، ومدير التسويق، والمتخصص في التجارة الإلكترونية بشركة (أمازون).
وأكد أهمية دراسة الجانبين النظري والعملي معًا، والعمل على مشاريع يمكن تطبيقها عمليًا، مما يساعد على تأهيل الطالب على الالتحاق بالوظيفة الملائمة فور تخرجه، من خلال إلقاء نظرة على سوق العمل، سواءً في استقبال ممارسين عمليين، أو من خلال التدريب في فترة الإجازة الصيفية. 
 

المهارات والخبرات هي الأهم

إلى ذلك، شدد المختص بالموارد البشرية على أن المهارات والخبرات هي الأهم في سوق العمل، مقارنة بالشهادة الدراسية.
وقال إنه يفضل اختيار الأنسب مهاريًا وشخصيًا على أصحاب الشهادة الدراسية، موضحًا أنه يعطي "نصف درجة" على الشهادة فقط. 
وأشار إلى أن البعض قد يكون متميز دراسيًا، لكن هناك من يتمتع بالذكاء الاجتماعي، وهو الأنسب من وجهة نظرة لشغل وظيفة مندوب مبيعات. 

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