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أبرزها "الهريس" بالأحساء .. 4 أطباق حساء يفضل تناولها في الشتاء

2024-01-19_01-41-53
الهريس
أ أ
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تتنوع أطباق الحساء في الشتاء ولكل بلد ثقافته الخاصة في تناول الوجبات، وبشكل عام فإن معظمها يحتوي على المواد الغذائية المفيدة التي تمدنا بالدفء والطاقةاضافة اعلان

4 أطباق للحساء عليك معرفتها، بحسب "اليوم":


وفيما يلي أبرز الأطباق التي يمكن تناولها شتاء:

1- حساء "بويابايس" يشكل جزءا من هوية مدينة مرسيليا


قوامه مزيج من الزعفران وزيت الزيتون والشمر والثوم والبندورة مع الأسماك الطازجة من البحر.

2- الهريس (المملكة)


-يعد من أشهر الأطباء الشعبية في محافظة الأحساء 
-تتكون من الحب الحساوي بحيث يعطى من قطع اللحم لمدة 3 ساعات.
-حب الهريس يحتوي على العديد من الألياف المساهمة في تقوية العضلات وبناء الجسم.


3= غاسباتشو - إسبانيا


جلب العرب هذا الطبق إلى شبه الجزيرة الأيبيرية قبل قرون من تذوق الإسبان البندورة.
تتضمن على البندورة والخيار والثوم وزيت الزيتون مع إضافة حفنة من فتات الخبز البائتة للطبق.


4- شورية الفريكة - الجزائر وليبيا وتونس

يضيف القمح القاسي الذي يتم حصاده وهو أخضر ويسمى الفريكة ثقلا مرضيا وإقادة غذائية لهذا الحساء الشمال أفريقي.

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