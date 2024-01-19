أبرزها "الهريس" بالأحساء .. 4 أطباق حساء يفضل تناولها في الشتاء

أ أ



تتنوع أطباق الحساء في الشتاء ولكل بلد ثقافته الخاصة في تناول الوجبات، وبشكل عام فإن معظمها يحتوي على المواد الغذائية المفيدة التي تمدنا بالدفء والطاقة اضافة اعلان





4 أطباق للحساء عليك معرفتها، بحسب "اليوم":





1- حساء "بويابايس" يشكل جزءا من هوية مدينة مرسيليا



2- الهريس (المملكة)



3= غاسباتشو - إسبانيا



وفيما يلي أبرز الأطباق التي يمكن تناولها شتاء:قوامه مزيج من الزعفران وزيت الزيتون والشمر والثوم والبندورة مع الأسماك الطازجة من البحر.-يعد من أشهر الأطباء الشعبية في محافظة الأحساء-تتكون من الحب الحساوي بحيث يعطى من قطع اللحم لمدة 3 ساعات.-حب الهريس يحتوي على العديد من الألياف المساهمة في تقوية العضلات وبناء الجسم.جلب العرب هذا الطبق إلى شبه الجزيرة الأيبيرية قبل قرون من تذوق الإسبان البندورة.تتضمن على البندورة والخيار والثوم وزيت الزيتون مع إضافة حفنة من فتات الخبز البائتة للطبق.4- شورية الفريكة - الجزائر وليبيا وتونسيضيف القمح القاسي الذي يتم حصاده وهو أخضر ويسمى الفريكة ثقلا مرضيا وإقادة غذائية لهذا الحساء الشمال أفريقي.