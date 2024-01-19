أبرزها "الهريس" بالأحساء .. 4 أطباق حساء يفضل تناولها في الشتاء

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تتنوع أطباق الحساء في الشتاء ولكل بلد ثقافته الخاصة في تناول الوجبات، وبشكل عام فإن معظمها يحتوي على المواد الغذائية المفيدة التي تمدنا بالدفء والطاقة
4 أطباق للحساء عليك معرفتها، بحسب "اليوم":
وفيما يلي أبرز الأطباق التي يمكن تناولها شتاء:
1- حساء "بويابايس" يشكل جزءا من هوية مدينة مرسيليا
قوامه مزيج من الزعفران وزيت الزيتون والشمر والثوم والبندورة مع الأسماك الطازجة من البحر.
2- الهريس (المملكة)
-يعد من أشهر الأطباء الشعبية في محافظة الأحساء
-تتكون من الحب الحساوي بحيث يعطى من قطع اللحم لمدة 3 ساعات.
-حب الهريس يحتوي على العديد من الألياف المساهمة في تقوية العضلات وبناء الجسم.
3= غاسباتشو - إسبانيا
جلب العرب هذا الطبق إلى شبه الجزيرة الأيبيرية قبل قرون من تذوق الإسبان البندورة.
تتضمن على البندورة والخيار والثوم وزيت الزيتون مع إضافة حفنة من فتات الخبز البائتة للطبق.
4- شورية الفريكة - الجزائر وليبيا وتونس
يضيف القمح القاسي الذي يتم حصاده وهو أخضر ويسمى الفريكة ثقلا مرضيا وإقادة غذائية لهذا الحساء الشمال أفريقي.