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أبرزها "العصيدة والهريس".. الشتاء ينعش الأكلات الشعبية بالقطيف

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العصيدة
أ أ
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تنتعش الأكلات الشعبية في القطيف شتاء، حيث يأتي إليها جميع المواطنين من مختلف أنحاء المملكة خاصة من الدمام والرياض، بحسب "اليوم".

"الهريس" و"العصيدة" أبرز الأكلات في الشتاء:اضافة اعلان


ومن أبرز الأكلات "الهريس" وهي من الطعام المفضل لدى المواطنين، ويتم إعداده خصيصا في القطيف خلال فصل الشتاء.

وأيضا من الأكلات المميزة "العصيدة بالزبدة"، ويتم تحميص الطحين إلى لون بني غامق ثموضع المياه والهيل والزعفران عليها ثم إضافة السكر وتأخذ تقريبا ربع ساعة على النار.

يتم بعد ذلك تعبئة العصيدة للزبائن الذين يتهافتون على الشراء.

وجبات تتميز بها حائل:


تتميز منطقة حائل بالعديد من العادات والتقاليد الموروثة،


وتعتبر وجبة " التبعان " من أشهر الوجبات التي تتكون من أجزاء الذبائح، مثل الكوارع والكرش -معدة الذبيحة-، بالإضافة إلى قلوبها وأكبادها وكلاها.

وكذلك وجبة " الخليع " وهي عبارة عن شحم ومصران يتم طبخها وإضافة الملح إليها وتصفية الودك منها، حيث تؤكل مع ملح أو توضع مع الأكل لإضافة طعم.

تقديم الوجبة:


ويتم تقديم وجبة "التبعان" بعد انتهاء جدول ترتيب الأضاحي لدى العوائل.

وعادة ما تبدأ من اليوم الثالث، حيث يجمع ما تبقى من الرؤوس والكوارع والكرش، وحمسه أو طبخه بحسب كل عائلة، ومن ثم تقديمه كإحدى الوجبات الثلاث في اليوم إلا أن الإفطار يعد من أكثر الأوقات المناسبة لتقديمها.

وجرت العادة أن كل بيت من بيوت العائلة يحتفظ بأجزاء أضحيته التي لم تقدم خلال العيد، لطبخها وتقديمها في منزل أكبر العائلة سنًا.

واختلفت طريقة تقديمها وفق طرق متنوعة إلا أن الطريقة القديمة هي التي يحافظ عليها الحائليّون، حيث يحرصون على تعليمها لأبنائهم وتوريثهم هذه العادات الممتعة.

ويقدم مع وجبة " التبعان" الأكلات الحائلية الشعبية (كالجريش، الهريس، المطازيز، المرقوق، الكبيبا، الحنيني، السمن البري".

كما يقدم أيضا "الثريد، الرغفان المقشوش، والعصيدة والقشدة" -التي يتم تكشينها بنكهة البهارات الحائلية-، ويقدم إلى جانبها الفاكهة والخضروات.

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